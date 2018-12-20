Посольство США анонсировало подорожание виз для россиян

Москва, 20 декабря. С 2019 года стоимость многократной визы для россиян вырастет до 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в России.

По данным ведомства, при получении однократной визы сроком до одного года гражданам России придется заплатить 160 долларов. Для получения многократной визы сроком до трех лет россияне будут вынуждены доплатить еще 143 доллара. В посольстве отметили, что решение об увеличении сборов было основано на «взаимности», передает «Утро.ру».

«Сбор за выдачу визы основан на «взаимности» такой же сбор, который Российская Федерация взимает с граждан Соединенных Штатов за тот же тип визы», — говорится в сообщении.

При этом ранее стоимость однократной и многократной туристической и деловой визы в США составляла 160 долларов, передает «Царьград».