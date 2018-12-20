Москва, 20 декабря. Решение Вашингтона о выводе войск из Сирии стало результатом секретной сделки с Турцией, об этом заявил ливанский аналитик Нидаль Саби.

По словам Саби, Анкара после длительных разногласий с США обрела доверие Белого дома. Теперь Турция сможет стать «проводником американских интересов на Ближнем Востоке», заявил аналитик в комментарии ТАСС.

Эксперт считает, что президент Турции Тайип Эрдоган может воспользоваться сделкой с США, чтобы перебросить членов экстремистских группировок на восточный берег Евфрата. Кроме того, вывод американских военнослужащих из САР нанесет сокрушительный удар по коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF).

Саби добавил, что теперь у курдов остается только один вариант — отказаться от планов по федерализации Сирии. Эксперт не исключил, что Дамаск и Анкара могут наладить отношения на основе совместного противодействия курдским группировкам.

Напомним, американский президент объявил о завершении операции американских войск в Сирии в среду. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила при этом, что вывод войск США и САР не обозначает прекращение деятельности коалиции.