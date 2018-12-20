«Дочка» РЖД рассматривает возможность увеличения длины плацкартных полок

Москва, 20 декабря. Полки плацкартных вагонов в российских поездах могут стать длиннее. Об этом в четверг сообщила заместитель генерального директора «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД) Марина Жегулина.

«В новом варианте вагона мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе некоторые концепции учитывают увеличенную длину полки», — отметила она.

Отметим, что ранее РЖД и ФПК заявили о переговорах с производителем вагонов. Речь шла о создании нового плацкартного вагона. Информацию о возможности удлинения полок плацкарта также подтверждал в ноябре один из топ-мененджеров разработчика проекта «Вагонреммаша» Иван Харин. Он заявил, что полки могут стать на 20-25 миллиметров шире и на 30-35 миллиметров длиннее.