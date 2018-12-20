Врачи заявили о невозможности перевозки больного мальчика, которому обещал помочь Путин

Иркутск, 20 декабря. Врачи заявили о невозможности перевозки страдающего от тяжелого онкозаболевания мальчика из Черемхово (Иркутская область), которому обещал помочь президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает министерство здравоохранения Иркутской области.

«Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации. По оценке федеральных и региональных экспертов, транспортировка ребенка невозможна», — отметил глава ведомства Олег Ярошенко.

По его словам, мальчику предоставляют все необходимые препараты, а за его состоянием следят лучшие иркутские врачи.

Напомним, что в четверг в ходе большой пресс-конференции журналист из Иркутска попросил президента РФ Владимира Путина помочь трехлетнему мальчику Владиславу, который страдает от нейробластомы — тяжелого онкологического заболевания. Родители хотят увезти мальчика вна лечение в Турцию, а для этого необходимо стабилизировать его состояние. Путин обещал оказать помощь в решении этой проблемы.