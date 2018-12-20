Пьяная модель протаранила три автомобиля на Рублевке

Москва, 20 декабря. Модель Анна Лицова устроила ДТП с участием трех автомобилей на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Девушка находилась за рулем Mercedes в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на четверг 20-летняя начинающая модель двигалась в сторону деревни Раздоры. Автоледи не удержалась на своей полосе и вылетела встречную полосу, где столкнулась с Toyota и ВАЗ-21112, а затем протаранила Renault.

В аварии пострадал водитель Renault, у него диагностировали перелом двух рук и позвоночника. Мужчину госпитализировали в больницу №67.

Экспертиза показала, что в организме девушки содержалось 0,694 промилле алкоголя. В отношении Лицовой возбуждено административное дело по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».