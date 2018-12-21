Киевские политологи: Россия должна наконец перейти в наступление на Украину

Ведущие украинские эксперты в рамках круглого стола «Украина будущего», организованного Федеральным агентством новостей, подвели краткие итоги 2018 года в украинской политике, а также обсудили наиболее острые вопросы двусторонних отношений. Политологи считают: российское руководство должно занять более жесткую позицию в отношении Киева.

Сам формат пресс-клуба ФАН «Украина будущего» предполагает создание такой информационной площадки, которая стала бы точкой притяжения для всех, кому небезразлична судьба ближайшего соседа, страны, переживающей острый политический и экономический кризис. Сверхзадача этого пресс-клуба — поэтапная выработка единой концепции развития Украины после смены действующей власти с целью мягкого, поэтапного возвращения к дружественным отношениям с РФ.

В ходе первого заседания пресс-клуба приглашенные эксперты Игорь Друзь, Сергей Веселовский и профессор СПбГУ Станислав Ткаченко выступили за более решительную, агрессивную политику России на украинском направлении. По их словам, пока Россия занимает выжидательную позицию в отношении Киева, Запад использует Украину как эффективный инструмент для давления на Россию, для организации все новых провокаций и усиления экономических санкций против Москвы.

Эксперты уверены — для того, чтобы занять более выгодную позицию на геополитической арене, России необходимо начать действовать самой, на упреждение.

«Я уверен — в ситуации с Украиной Россия должна вести себя намного более агрессивно и жестко, чем это происходит сейчас, — утверждает политический обозреватель информационного агентства News Front Сергей Веселовский. Сейчас мы находимся в ситуации, когда нас при любом развитии событий будут обвинять на Западе во всех смертных грехах — даже если эти грехи на деле совершили киевские власти. Мне кажется, России вообще надо меньше обращать внимание на то, о чем шумят западные СМИ. Они все равно будут это делать при любом раскладе, так что пусть себе шумят!»

По его мнению, сегодня задача России — начать активное наступление на Украину на политическом фронте.

«Во-первых, мы должны попытаться полностью делегитимизировать режим Петра Порошенко и ввести против него мощнейшие экономические санкции по всем ключевым направлениям, — уверен Веселовский. Кроме того, мы должны признать независимость республик Донбасса. Да, на Западе по этому поводу будет дикий вой — но зато у России будет Донбасс, а это регион, очень богатый полезными ископаемыми. Я вообще считаю, что рано или поздно России придется принять в свой состав «большую Новороссию», и это не будет для нее убыточно — в экономическом плане это будет крайне выгодно. Те русские цари, которые брали под управление эти грандиозно богатые регионы — они же прекрасно знали, что делали».

Предложение вести жесткую политику в отношении Украины поддержал политолог Игорь Друзь.

«Мне кажется, руководству России стоит перестать бояться — потому что бояться уже нечего, — считает Друзь. — За последние годы западные политики и мировые СМИ по заказу Вашингтона и так сделали из России жупел, тщательно вылепили в глазах западного обывателя новый образ врага. России выгодно иметь большую империю — недаром с Запада нам постоянно внушают, насколько нам невыгодно вести наступательную политику. Но правда состоит в том, что на деле воссоздание империи очень выгодно России! Нам, скорее, невыгодно другое — сидеть и смиренно ждать все более негативного для нас развития событий, которые провоцируют Вашингтон и Брюссель».

«Из-за разрыва экономических связей с Украиной — на чем изначально настаивали американцы — Россия понесла огромные, просто астрономические убытки! России пришлось укреплять границу, тратить огромные деньги на помощь Донбассу, на крайне дорогие инфраструктурные проекты — например, прокладку газопровода и «энергомоста» в Крым, возведение Крымского моста и т. д., — напомнил Веселовский. Более того — сейчас РФ постоянно приходится вкладывать средства в оборону Крыма, поддержку Донбасса и тому подобные мероприятия».

Все это необходимо продолжать, подчеркивают эксперты, но всех этих мер не потребовалось бы, если бы Россия изначально взяла под свой контроль «большую Новороссию».

«Под «большой Новороссией» я имею в виду весь Юго-Восток Украины — от Харьковской области через Луганскую, Донецкую и Запорожскую области — и вплоть до Николаевской, Херсонской и Одесской областей! То есть в определенный момент Россия могла бы полностью лишить Украину выхода к Черному морю. Думаю, при этом мы имели бы такие же экономические санкции и геополитические последствия со стороны Запада, какие мы имеем сегодня, — уверен Веселовский. Брать под свой контроль надо все территории, все, что возможно! Американцы же не боятся «брать все». Ведь когда они только начинали свою экспансию на Украину, украинских националистов в стране было всего пять тысяч человек. Пять тысяч на 52 миллиона населения! Но США сказали: «Нам плевать на общественное мнение! Мы его переделаем!» И они сегодня, увы, его во многом переделали».

По мнению экспертов, в период до выборов президента Украины, то есть до 31 марта 2019 года, американцы руками Киева могут пойти на целый ряд провокаций ради дестабилизации обстановки на Украине и чтобы до предела обострить отношения с Россией.

«Это могут быть и новые «азовские инциденты», и провокации на границе Украины и Крыма, и на «линии разграничения» с народными республиками Донбасса. Разумеется, в любой из этих ситуаций «с точки зрения мирового сообщества» окажется виновной Россия, — считает Игорь Друзь. Не надо предаваться иллюзиям о том, что враг слаб и глуп. Здесь, в России, обожают карикатуры на тему «Украина опять наступила на те же грабли», «как там все глупо устроено», а газетные художники любят рисовать «тупого хохла в шароварах» и т. д. Те, кто в это вовлечен, к сожалению, глубоко заблуждаются. Над тем, что происходит на Украине, в ежедневном режиме работают умнейшие аналитики из Вашингтона, Лондона и других западных столиц. И им в этом помогают украинские власти».

Друзь признался — в свое время ему приходилось работать с Петром Порошенко, еще когда тот был «простым украинским миллиардером», — и тот на поверку оказался совсем не глуп.

«Он очень быстро учится. Да, когда-то Порошенко был таким «приезжим из молдавской глубинки», но сейчас он очень многому научился. Особенно во внутренней политике, где президент мастерски стравливает между собой как различные органы власти, так и своих оппонентов. Но дело не только в Порошенко. К сожалению, кто бы ни пришел в 2019 году к власти на Украине, суть этого режима абсолютно не изменится, — считает эксперт. — В тамошней власти абсолютно нет пророссийских сил, и курс нынешнего режима в основном продолжится. В нынешнем украинском политикуме, увы, присутствуют только умеренные и неумеренные русофобы — и в этом вся разница. Так что если бы Россия решилась на более серьезное политическое и экономическое давление на Украину, то тогда, возможно, в Киеве бы наконец зашевелились».

Эксперт напомнил — Россия сегодня, несмотря ни на что, является главным инвестором в украинскую экономику, «и это — ненормальная ситуация»

«Они нам постоянно организовывают провокации, вроде инцидента в Азове, которые впоследствии приводят к новым международным санкциям против РФ, — говорит эксперт. Они засылают к нам диверсантов, они, по моим данным, уже даже разрабатывают у себя биологическое оружие — на территории Украины уже есть секретные лаборатории ЦРУ. Как следствие, в приграничных с Украиной областях России периодически возникают загадочные эпидемии, источник которых установить не удается. И на этом дело явно не закончится — согласно озвученным Киевом планам, они намерены размещать ракеты НАТО на границе с Белгородом. Этот режим надо каким-то образом менять! И менять его можно только жесткими методами — в том числе путем раздачи российских паспортов гражданам Украины».

Эксперты отметили — Россия полностью готова к новым провокациям Киева и на любой инцидент у нас найдется свой ответ.

«Но одно дело — знать о провокациях и готовиться к ним. И совсем другое — сделать так, чтобы эта провокация была в принципе невозможна. Хотелось бы верить, что у Минобороны РФ есть планы на каждый конкретный случай. Ведь провокации со стороны Киева потенциально грозят нам во многих точках — это не обязательно Донецк, Луганск или Симферополь с Ялтой, это может быть и Москва, и Санкт-Петербург — по сути, где угодно», — считает Веселовский.