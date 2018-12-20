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Полиция Германия предупредила крупные аэропорты об угрозе теракта

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Полиция Германия предупредила крупные аэропорты об угрозе теракта

Берлин, 20 декабря. Полиция Германии усилила меры безопасности в 14 крупнейших аэропортах страны. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на представителя управления федеральной полиции Штутгарта.

По его словам, на записях камер видеонаблюдения были зафиксированы подозрительные лица, которые систематически следят за работой аэропорта Штутгарта. Они наблюдали за зданиями воздушной гавани и прилегающими территориями.

Полиции удалось установить личность одного из наблюдателей, им оказался мужчина, который был внесен в список исламистов, представляющих опасность. После этого во всех крупных немецких аэропортах были усилены меры безопасности из-за угрозы терактов, передает «Царьград».

Автор: Артем Никулин
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