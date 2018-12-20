Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Раджоэлина лидирует по итогам второго тура выборов на Мадагаскаре

61
0 Оставить комментарий

Раджоэлина лидирует по итогам второго тура выборов на Мадагаскаре

Антананариву, 20 декабря. Кандидат в президенты Мадагаскара Андри Раджоэлина лидирует по итогам второго тура выборов.

По результатам обработки 20,79% избирательных участков Раджоэлина набирает 54,42% голосов, в то время как его соперник Марк Равалуманана смог заручиться поддержкой 45,58% избирателей, сообщает Национальная независимая избирательная комиссия Мадагаскара.

Накануне на Мадагаскаре стартовал второй тур президентских выборов. По словам министра обороны страны, для обеспечения безопасности на выборах задействованы более 20 000 сотрудников полиции.

Напомним, что в первом туре выборов президента страны никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Действующий президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина не набрал нужного количества голосов и не прошел во второй тур.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.