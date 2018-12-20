Раджоэлина лидирует по итогам второго тура выборов на Мадагаскаре

Антананариву, 20 декабря. Кандидат в президенты Мадагаскара Андри Раджоэлина лидирует по итогам второго тура выборов.

По результатам обработки 20,79% избирательных участков Раджоэлина набирает 54,42% голосов, в то время как его соперник Марк Равалуманана смог заручиться поддержкой 45,58% избирателей, сообщает Национальная независимая избирательная комиссия Мадагаскара.

Накануне на Мадагаскаре стартовал второй тур президентских выборов. По словам министра обороны страны, для обеспечения безопасности на выборах задействованы более 20 000 сотрудников полиции.

Напомним, что в первом туре выборов президента страны никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Действующий президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина не набрал нужного количества голосов и не прошел во второй тур.