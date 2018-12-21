Сирия, 21 декабря. Курды думают о выходе из Хаджина на юго-востоке Дейр-эз-Зора из-за натиска ИГИЛ1. ССА** подорвала автомобиль SDF**** на окраине Манбиджа в провинции Алеппо. Войска САР предотвратили проникновение боевиков на свои объекты к северу от Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: предотвратили проникновение боевиков на свои ключевые объекты к северу от Хамы.

Курды: активировали СВУ в городе Джандарис, убив нескольких протурецких радикалов; думают о выходе из Хаджина из-за мощных контратак ИГИЛ.

Сирийская свободная армия (ССА): подорвала автомобиль SDF на окраине Манбиджа к северо-востоку от Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): вынудило курдов несколько отодвинуться от линии фронта в предместьях города Аш-Шаафа.

Международная коалиция: наращивает численность подконтрольных бандгрупп на сирийско-турецкой границе в Хасаке и Ракке за счет переброски отрядов пешмерга из Иракского Курдистана.

Провинция Алеппо

Подпольные группы курдов из состава Отрядов народной самообороны (YPG) активировали самодельное взрывное устройство около одного из командных пунктов боевиков-исламистов, поддерживаемых Турцией, в городе Джандарис, расположенном на территории кантона Африн к северо-западу от Алеппо. По информации связанного с бойцами YPG источника в сети Twitter (@RojavaCudi), погибли несколько протурецких радикалов, данные об их точном количестве, возможных жертвах среди местного населения и разрушениях пока устанавливаются.

Тем временем отрядами подконтрольной Анкаре Сирийской свободной армии (ССА) был осуществлен подрыв патрульной машины Сирийских демократических сил (SDF) на окраине Манбиджа на северо-востоке провинции Алеппо. Как сообщает местный Twitter-ресурс Aleppo24, курдские радикалы в результате понесли потери ранеными и убитыми. Напомним, согласно турецко-американским договоренностям, курды должны были покинуть район Манбиджа и уйти за Евфрат еще летом этого года.

Провинция Дейр-эз-Зор

В ходе очередной серии контратак «Исламского государства» террористам удалось несколько продвинуться вглубь захваченных бандгруппами SDF кварталов Хаджина в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. Кроме того, по данным Al Manar News, «спящие ячейки» параллельно активно действуют в тылу курдских радикалов, используя разветвленную сеть подземных туннелей. Очередные авиаудары ВВС коалиции во главе с США по районам города, однако, остановили контрнаступление джихадистов. Тем не менее большой урон понесли как ИГИЛ, так и «Демократические силы». Также отмечается, что среди главарей SDF всерьез обсуждается вопрос о выходе из Хаджина.

После перегруппировки сил боевики ИГ1 совершили новые нападения на объекты курдов в предместьях Аш-Шаафа, передает Twitter-канал (@Syria_Hezb_Iran). Террористы атаковали один из КПП «Демократических сил», применив заминированный автомобиль, а также подорвали СВУ в тылу SDF, пробравшись к позициям курдских бойцов по подземным коммуникациям. Опасаясь дальнейшего окружения, курды были вынуждены немного отойти в северном направлении чуть дальше от линии соприкосновения с «Исламским государством».

Провинция Хама

Согласно сведениям новостного ресурса в Twitter (@syria_here1), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) смогли предотвратить проникновение нескольких вооруженных боевиков на подконтрольную войскам САР территорию и их приближение к ключевым военным объектам правительственных сил в северной части провинции Хама. Информация об уроне, причиненном исламистам, в настоящий момент уточняется. Данные действия джихадистских формирований, предположительно аффилированных с «Джебхат ан-Нусрой»1***, являются очередным нарушением российско-турецкого Меморандума, предписывающего соблюдение перемирия в буферной зоне на северо-западе Сирии.

Провинция Хасака

Командование сирийской группировки ВС США наращивает численность подконтрольных вооруженных бандгрупп на сирийско-турецкой границе, в частности — посредством переброски курдских бойцов пешмерга с территории Иракского Курдистана, сообщает турецкое информагентство Daily Sabah. На территорию Сирии дополнительные проамериканские отряды были передислоцированы через пограничный переход к северо-востоку от Хасаки. Предполагается, что военнослужащие Соединенных Штатов разместят прибывших в САР иракских курдов вблизи пограничных городов Тель-Абъяд и Рас Аль-Айн, находящихся в северных районах провинций Ракка и Хасака соответственно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)