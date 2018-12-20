Елки в законе: в России открылись елочные базары. ФАН-ТВ
Сегодня во всей России открылись елочные базары, где любой желающий может законно купить главный символ Нового Года. Корреспонденты ФАН-ТВ побывали на уже работающих торговых точках.
«Я хотела раньше — но раньше не было. Вот сегодня первый день. Продаются — я увидела и сразу думаю, что надо брать» — рассказывает пенсионерка Любовь Карпушина.
В Петербурге продажа елок организована по 39 адресам. Торговые точки разместились в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском и других районах города. Средняя цена новогодней красавицы в Петербурге — 600 рублей за метр. Все точки продаж обязаны иметь разрешительные документы, подтверждающие законность торговли.
«Ну, нелегальные — они так широко не выставляются, как обычно бывает. Это делается таким образом что… Как вам примерно сказать? Если видели — такие лавочки однодневные. Это вот нелегально. У нас в городе их, в принципе, достаточно. Сразу видно, что товарищ полицейский когда приходит — они там р-раз! Взяли и убежали, грубо говоря. А тут так не сделаешь, это все официально» — объяснил, как опознать нелегальную торговлю, продавец елок Ришат Рязаев.