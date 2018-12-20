Елки в законе: в России открылись елочные базары. ФАН-ТВ 

Сегодня во всей России открылись елочные базары, где любой желающий может законно купить главный символ Нового Года. Корреспонденты ФАН-ТВ побывали на уже работающих торговых точках.

«Я хотела раньше — но раньше не было. Вот сегодня первый день. Продаются — я увидела и сразу думаю, что надо брать» — рассказывает пенсионерка Любовь Карпушина.



В Петербурге продажа елок организована по 39 адресам. Торговые точки разместились в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском и других районах города. Средняя цена новогодней красавицы в Петербурге — 600 рублей за метр. Все точки продаж обязаны иметь разрешительные документы, подтверждающие законность торговли.