ДНР и ЛНР поддержали призыв РФ, Франции и ФРГ о прекращении огня в Донбассе

Донецк, 20 декабря. Донецкая и Луганская народные республики поддерживают призыв Германии, Франции и России к возобновлению режима прекращения огня. Об этом говорится в совместном заявлении постоянных представителей республик Донбасса в Контактной группе Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего.

Согласно заявлению, Луганск и Донецк всецело поддерживают настоятельный призыв политических директоров МИД Германии, Франции и России о необходимости возобновить режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения без каких-либо ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Представители ЛНР и ДНР подчеркнули, что Киев на заседании Контактной группы в среду отказался согласовать дату «рождественского» перемирия. В Киеве сослались якобы на отсутствие полномочий в связи с действующим в десяти регионах страны военным положением.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в десяти регионах страны под предлогом провокации ВМСУ в Керченском проливе. Режим может стать препятствием для проведения выборов президента Украины в марте 2019 года и позволит Порошенко сохранить за собой пост президента. Согласно опросам, нынешний президент Украины значительно уступает в президентской гонке Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому.

Три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой остановить украинские суда.