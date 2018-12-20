Небензя: Москва надеется на снятие санкций с Дамаска

Нью-Йорк, 20 декабря. Россия надеется, что западные страны снимут санкции с официального Дамаска в связи со стабилизацией политической ситуации в Сирии. Об этом в четверг заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза организации.

«Неоднократно слышали от наших западных партнеров, что наращивание содействия и снятие односторонних санкций будут возможны лишь после реальных подвижек в урегулировании. Этот момент настал», — отметил он.

По словам дипломата, Москва рассчитывает на то, что Запад будет придерживаться своих заявлений и не начнет выдвигать новые условия для снятия санкций.

Небензя добавил, что улучшилась не только обстановка в самой Сирии, но и отношения между Дамаском и арабскими странами. Ожидается, что в скором времени САР вновь вернется в арабскую семью, что поможет процессу урегулирования вооруженного конфликта.

Ранее постпред РФ при ООН обратил внимание на нелогичность и непоследовательность западных стран в вопросе формирования конституционной комиссии Сирии.