Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Forbes назвал самые подходящие страны для бизнеса

124
0 Оставить комментарий

Forbes назвал самые подходящие страны для бизнеса

Москва, 20 декабря. Журнал Forbes составил рейтинг самых подходящих стран для ведения бизнеса в уходящем году. По данным аналитиков, разногласия по Brexit не помешали Соединенному Королевству возглавить список.

Второе место в рейтинге досталось Швеции. Третью строчку занял Гонконг, а четвертое место завоевали Нидерланды. Замыкает пятерку лидеров Новая Зеландия.

Соединенные Штаты в этом рейтинге оказались на 17-м месте, Поднебесная заняла 49-е место. Россия оказалась на 55-м месте.

Издание отмечает, что в России произошло восстановление деловой активности благодаря усилению поддержки импортозамещения.

При составлении рейтинга аналитики учитывали 15 показателей, в том числе защищенность прав собственности, уровень жизни, технологии, защищенность вкладов и другие.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.