Forbes назвал самые подходящие страны для бизнеса

Москва, 20 декабря. Журнал Forbes составил рейтинг самых подходящих стран для ведения бизнеса в уходящем году. По данным аналитиков, разногласия по Brexit не помешали Соединенному Королевству возглавить список.

Второе место в рейтинге досталось Швеции. Третью строчку занял Гонконг, а четвертое место завоевали Нидерланды. Замыкает пятерку лидеров Новая Зеландия.

Соединенные Штаты в этом рейтинге оказались на 17-м месте, Поднебесная заняла 49-е место. Россия оказалась на 55-м месте.

Издание отмечает, что в России произошло восстановление деловой активности благодаря усилению поддержки импортозамещения.

При составлении рейтинга аналитики учитывали 15 показателей, в том числе защищенность прав собственности, уровень жизни, технологии, защищенность вкладов и другие.