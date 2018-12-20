«Они постоянно недовольны»: Небензя заявил об отсутствии логики у Запада по Сирии

Нью-Йорк, 20 декабря. Западные страны демонстрируют полное отсутствие логики и непоследовательность в вопросе формирования конституционного комитета Сирии. Об этом в четверг заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации.

«Они всегда недовольны. Их постоянно что-то не устраивает. Сначала они говорили «нет» конституционному комитету ​​​. Теперь, когда списки согласованы, говорят: «Это все равно не так, нехорошо и несбалансированно». Логики не видим», — отметил он.

Дипломат добавил, что некоторые западные партнеры крайне недовольны прогрессом по урегулированию сирийского кризиса, который достигла Россия в сотрудничестве с Ираном и Турцией.

Напомним, что решение о создании конституционного комитета Сирии было достигнуто во время Конгресса нацдиалога Сирии, который состоялся в январе в Сочи. Стороны договорились о формировании специального комитета, который займется созданием новой сирийской конституции, устраивающей обе стороны конфликта.