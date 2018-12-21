Сирия, 21 декабря. Демонстранты застрелили курдского радикала в провинции Дейр-эз-Зор. «Магавир Ат-Таура» провела совместные учения с силами США в Хомсе. Франция заявила о намерении остаться в САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели ответный огонь по позициям боевиков на границах «Большого Идлиба»; передислоцируют подкрепления в Дейр-эз-Зор.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ вблизи города Ракка.

«Тахрир Аш-Шам»: пережила взрыв в западной части Алеппо.

«Джейш Аль-Изза»: попыталась организовать засаду к юго-востоку от Хамы.

«Джейш Магавир Ат-Таура»: заявила о совместных с силами США учениях в провинции Хомс.

Курды: потеряли одного из бойцов в результате столкновений с митингующими в Дейр-эз-Зоре; эвакуировали свою штаб-квартиру на севере Хасаки; столкнулись с вылазками неизвестных в восточной части Дейр-эз-Зора; пережили взрыв у города Камышлы в Хасаке.

ВВС Израиля: были замечены вблизи границы с Сирией.

Провинция Дамаск

На юго-востоке Сирийской Арабской Республики (САР) в минувшие сутки были замечены израильские ВВС. Как передавал информационный портал Al Masdar News, военный самолет Израиля осуществил вылет недалеко от сирийской границы в оккупированной зоне Голанских высот, а затем вошел в воздушное пространство Ливанской Республики. Это подвигло правительственные силы САР привести свои подразделения в состояние повышенной боевой готовности. Напомним, в начале месяца появилась информация о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намеревается зачистить приграничные с Ливаном районы от оборонительных сооружений и тоннелей военизированной организации «Хезболла». Как известно, военная операция получила название «Северный щит».

Провинция Алеппо

На севере региона в течение дня фиксировались новые столкновения между Отрядами народной самообороны (YPG) и силами протурецких антиправительственных формирований. Как передавал Twitter-канал (Step_Agency), курдские радикалы обменивались ударами с боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА) недалеко от города Мареа и близлежащих населенных пунктов. Отмечалось, что исламисты ССА застрелили как минимум одного из членов YPG. Оппозиционные СМИ заявляли о том, что стычки были инициированы курдами.

Тем временем в западных предместьях административного центра провинции возобновились перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами незаконных бандгрупп. Согласно информации новостного агентства Etilaf, в качестве ответных действий на провокационные удары исламистов части САР открыли огонь по их военным объектам в пригороде Аль-Мансура.

Во второй половине дня прогремел взрыв в городе Аль-Атариб на западе региона. По данным агентства новостей Al Manar News, детонировал автомобиль, принадлежавший членам группировки «Джебхат Ан-Нусра»1***. Предполагалось, что ответственность за организацию взрыва несут джихадисты объединения «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир», противостоящего «Тахрир Аш-Шам». Однако позднее радикалы «Ан-Нусры» задержали на окраинах населенного пункта нескольких боевиков, подозреваемых в членстве в ИГ1.

Провинция Хомс

Несмотря на заявление Пентагона о выводе сил из Сирии, Twitter-канал проамериканского формирования «Джейш Магавир Ат-Таура» (MaghaweirThowra) в минувшие сутки заявил о том, что на оккупированных Соединенными Штатами территориях в районе Ат-Танфа были проведены совместные учения боевиков с военными США. Некоторые военные эксперты полагают, что Вашингтон может отказаться от своего обещания под предлогом какой-либо внезапно возникшей опасности. Напомним, американские подразделения находятся на территории Сирийской Арабской Республики (САР) незаконно. Власти Сирии неоднократно обращались к Совбезу ООН с требованием пресечь агрессивные действия США в стране. Жертвами возглавляемой Вашингтоном международной коалиции стали тысячи сирийских граждан, большинство из которых погибли во время «освобождения» Ракки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей Al Masdar News сообщало о том, что заявление США о намерении покинуть Сирию подвигло САА на переброску подразделений в провинцию Дейр-эз-Зор, где находится последний анклав террористической группировки ИГ. Несмотря на то, что западная коалиция и «Демократические силы Сирии»**** (SDF), подконтрольные США, на протяжении нескольких месяцев пытались зачистить юго-восток региона, значительно продвинуться на данном направлении им не удалось. Более того, ожидается, что, лишившись поддержки Вашингтона, курды начнут стягивать силы к границе с Турцией, что позволит террористам активизировать усилия по захвату ранее утраченных территорий. Представители Белого дома, однако, утверждают, что союзники США в состоянии самостоятельно справиться с оставшимися очагами ИГИЛ1.

На позициях «Демократических сил Сирии» (SDF) в Восточном Дейр-эз-Зоре заметно возросло число вылазок неизвестных. Как передавал Twitter-канал (VivaRevolt), сразу у нескольких опорных пунктов курдских отрядов произошли нападения радикалов. Предполагалось, что атаки могли быть совершены джихадистами «Исламского государства», однако, официального подтверждения данная информация пока не получила.

Во второй половине дня отмечались стычки между местным населением и членами SDF в центральной части региона. По информации новостного агентства Al Manar News, стороны перешли к вооруженной конфронтации во время митинга в населенном пункте Дарнадж. Отмечалось, что один из курдских радикалов был убит протестующими.

Провинция Ракка

На протяжении дня поступали сообщения о том, что США приступили к эвакуации своих подразделений из Ракки. Тем не менее, по информации агентства новостей Al Manar News, на данный момент были выведены лишь несколько транспортных средств. Кроме того, министр по европейским делам Натали Луазо сообщила о том, что французские силы, в свою очередь, не намерены покидать САР и готовы продолжить «борьбу с терроризмом». Подобное заявление противоречит словам Дональда Трампа о том, что силы США одержали победу над ИГИЛ.

Новый взрыв прогремел неподалеку от административного центра провинции в поселении Аль-Баруда. Жертвой инцидента стал один из гражданских лиц. Местные активисты склонялись к тому, что СВУ было заложено членами «спящих ячеек» ИГ, осуществляющих подпольную деятельность в оккупированных курдами районах.

Вечером стало известно о том, что несколько мирных жителей Ракки пострадали, попытавшись оказать сопротивление курдских радикалам, сносившим их дом. Новостное агентство Al Manar News передавало, что курды открыли по ним огонь.

Провинция Хасака

Еще один взрыв произошел северной части Хасаки. По информации интернет-портала Jisr TV, СВУ детонировало в предместьях города Камышлы в момент проезда автомобиля с группой бойцов Отрядов народной самообороны (YPG). Никакой информации о возможных потерях курдов в живой силе все еще не поступало. Местные активисты полагают, что бомба была заложена членами арабских племен, принимавших участие в организации протестных акций двумя днями ранее. Напомним, жители города Рас Аль-Айн вблизи сирийско-турецкой границы потребовали у SDF передать оккупированные территории под контроль сирийского правительства. Кроме того, стало известно, что курдские радикалы выселили ряд семей мирных жителей из их же домов в населенном пункте Аль-Дувейра, с целью оборудовать их под опорные пункты. Это также могло спровоцировать обострение конфликта с местными племенами.

Поступали данные об эвакуации штаб-квартиры SDF в городе Амуда. Twitter-канал (VivaRevolt) передавал, что это было сделано в рамках подготовки к наступлению турецких вооруженных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)