Москва, 20 декабря. Определить легитимность конституционного комитета Сирии могут только сирийские стороны, но не западные страны. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН по САР.

«Хотел бы подчеркнуть: легитимным будет не тот список, на который даст свое согласие «малая группа», а тот, на который согласятся представители сирийских сторон — Дамаска и оппозиции, а это как раз и произошло», — заявил Небензя.

По словам постпреда, нельзя достичь согласия в Сирии, просто предоставив свой список на согласование спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стеффану де Мистуре.

Конституционный комитет САР формируется из равного количества представителей оппозиции, правительства, представителей гражданского общества, наиболее влиятельных и нейтральных общественных деятелей, ученых и специалистов по праву. Комитет должен разработать реформу нынешней конституционной системы, которая станет основой для урегулирования затянувшегося в стране кризиса.

Комиссия должна выработать реформу нынешней конституционной системы и основ, которые станут базой для урегулирования в САР. В рамках заседания де Мистура заявил, что состав конституционного комитета Сирии не будет «идеальным», на данном этапе он нуждается в доработке.