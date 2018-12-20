Россиянин Логинов завоевал серебро на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии

Нова-Место, 20 декабря. Российский биатлонист Александр Логинов финишировал вторым на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Россиянин уступил лидеру гонки Йоханнесу Бё (Норвегия) 21 секунду, поразив все цели на двух рубежах.

Это уже третье призовое место, которое Логинов занимает в этом сезоне. Ранее спортсмен дважды завоевывал «бронзу» в словенской Поклюке.

«После того, как снег закончился, преимущества ни у одной из стартовых групп не было. Трассой я доволен, погодой тоже — легкий мороз. Нет пределов совершенству. Самое главное — стабильно показывать, на что я способен, точно стрелять», — заявил Логинов в эфире «Матч ТВ».

Ранее прокуратура Австрии заявила, что начала расследование возможных допинговых нарушений в отношении сборной РФ по биатлону. Однако позже посол РФ в Австрии уточнил, что правоохранительные органы не нашли никаких свидетельств употребления запрещенных веществ российскими спортсменами.