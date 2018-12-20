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Землетрясение магнитудой 7,5 баллов произошло у берегов Камчатки

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Землетрясение магнитудой 7,5 баллов произошло у берегов Камчатки

Москва, 20 декабря. Землетрясение магнитудой 7,5 баллов произошло у берегов Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным службы, очаг землетрясения располагался на глубине 85 километров. В 20.01 у восточных берегов Камчатки произошли два мощных толчка магнитудой 7,5 балла на глубине 85 километров и 7,4 балла на глубине 40 километров.

Ранее Американский тихоокеанский центр предупредил об угрозе цунами после землетрясения у берегов России. По данным центра, волны цунами могут распространиться в радиусе 300 километров от эпицентра вдоль берегов России.
 

Автор: Софья Куликова
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