Москва, 20 декабря. Землетрясение магнитудой 7,5 баллов произошло у берегов Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным службы, очаг землетрясения располагался на глубине 85 километров. В 20.01 у восточных берегов Камчатки произошли два мощных толчка магнитудой 7,5 балла на глубине 85 километров и 7,4 балла на глубине 40 километров.

Ранее Американский тихоокеанский центр предупредил об угрозе цунами после землетрясения у берегов России. По данным центра, волны цунами могут распространиться в радиусе 300 километров от эпицентра вдоль берегов России.

