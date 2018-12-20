Автомобиль протаранил автобусную остановку в Германии, есть жертвы

Рекклингхаузен, 20 декабря. Легковой автомобиль на скорости въехал в автобусную остановку в немецком городе Рекклингхаузен (Северный Рейн-Вестфалия). В результате происшествия один человек погиб, девять получили ранения.

«Во второй половине дня в Реклингхаузене на улице Хертенер-штрассе произошла серьезная авария. Несколько человек получили ранения, один человек был смертельно ранен. Полицейским поручено расследовать причину ДТП. Место происшествия оцеплено», — сообщает полиция Рекклингхаузена в Twitter.

In Recklinghausen hat sich am Nachmittag auf der Hertener Straße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Mehrere Personen wurden verletzt, eine Person wurde tödlich verletzt. Experten der Polizei sind intensiv mit der Ursachermittlung betraut. Die Unfallstelle ist gesperrt. — Polizei NRW RE (@polizei_nrw_re) December 20, 2018

На видео, которое выкладывают пользователи соцсетей, можно заметить, что на месте аварии работают полицейские и сотрудники пожарной службы. Судя по подпалинам на кузове автомобиля, после удара машина загорелась.