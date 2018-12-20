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Происшествия

Автомобиль протаранил автобусную остановку в Германии, есть жертвы

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Автомобиль протаранил автобусную остановку в Германии, есть жертвы

Рекклингхаузен, 20 декабря. Легковой автомобиль на скорости въехал в автобусную остановку в немецком городе Рекклингхаузен (Северный Рейн-Вестфалия). В результате происшествия один человек погиб, девять получили ранения.

«Во второй половине дня в Реклингхаузене на улице Хертенер-штрассе произошла серьезная авария. Несколько человек получили ранения, один человек был смертельно ранен. Полицейским поручено расследовать причину ДТП. Место происшествия оцеплено», — сообщает полиция  Рекклингхаузена в Twitter.

На видео, которое выкладывают пользователи соцсетей, можно заметить, что на месте аварии работают полицейские и сотрудники пожарной службы. Судя по подпалинам на кузове автомобиля, после удара машина загорелась.

 

Автор: Антон Соколов
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