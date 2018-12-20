Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Де Мистура рассказал о незавершенных делах на посту спецпосланника ООН по Сирии

300
0 Оставить комментарий

Де Мистура рассказал о незавершенных делах на посту спецпосланника ООН по Сирии

Нью-Йорк, 20 декабря. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассказал о задачах, которые он не успел завершить на своем посту.

Ранее де Мистура объявил о намерении покинуть с пост спецпосланника ООН по Сирии. Его преемник Гейр Педерсен приступит к работе 7 января 2019 года.

«Я проработал четыре года и четыре месяца на этой должности… я считаю, что благодаря этому мандату мы изменили ситуацию к лучшему, но этого недостаточно», — сказал де Мистура​​​, выступая на заседании Совбеза ООН.

Спецпосланник ООН отметил, что за время его работы удалось добиться «прекращение огня и деэскалации» в Сирии. Он добавил, что удалось запустить процесс переговоров между правительством Сирии и оппозицией, а также работу по созданию конституционной комиссии. Де Мистура также подчеркнул, что ему не удалось создать условия для проведения выборов в Сирии под эгидой ООН.

«Я глубоко сожалею о том, что не было достигнуто, и я сожалею, что больше не было возможности», — отметил де Мистура.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.