Де Мистура рассказал о незавершенных делах на посту спецпосланника ООН по Сирии

Нью-Йорк, 20 декабря. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассказал о задачах, которые он не успел завершить на своем посту.

Ранее де Мистура объявил о намерении покинуть с пост спецпосланника ООН по Сирии. Его преемник Гейр Педерсен приступит к работе 7 января 2019 года.

«Я проработал четыре года и четыре месяца на этой должности… я считаю, что благодаря этому мандату мы изменили ситуацию к лучшему, но этого недостаточно», — сказал де Мистура​​​, выступая на заседании Совбеза ООН.

Спецпосланник ООН отметил, что за время его работы удалось добиться «прекращение огня и деэскалации» в Сирии. Он добавил, что удалось запустить процесс переговоров между правительством Сирии и оппозицией, а также работу по созданию конституционной комиссии. Де Мистура также подчеркнул, что ему не удалось создать условия для проведения выборов в Сирии под эгидой ООН.