Остров Свободы стал еще ближе: Россия и Куба упростили безвизовый режим

Соглашение между правительствами Российской Федерации и Республики Куба об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан вступает в силу 21 декабря 2018 года.

Согласно этому соглашению, граждане России и Кубы, обладающие действительными паспортами, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без визы до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, считая от даты первого въезда.

Число российских туристов на Кубе по итогам 2018 года может превысить 130 тысяч человек

Как рассказали Федеральному агентству новостей в Ростуризме, Куба является сезонным дальнемагистральным туристическим направлением для российских граждан. По данным Росстата, за 9 месяцев 2018 года россияне приобрели 70 тысяч выездных туристических поездок на Кубу, что на 32% больше, чем в аналогичный период 2017 года, а кубинцы в Россию — 19 тысяч поездок.

Самыми популярными местами отдыха россиян на Кубе являются Варадеро, Гавана, острова Кайо Коко и Кайо Ларго. Об этом свидетельствуют данные туроператоров, которые реализуют туры по указанным направлениям с учетом наличия инфраструктуры и предоставления услуг, необходимых для отдыха российских граждан.

Посол РФ на Кубе Андрей Гуськов рассказал ФАН, что вступление в силу нового безвизового соглашения, которое упрощает взаимные поездки граждан России и Кубы, будет способствовать дальнейшему развитию российско-кубинских отношений по всем направлениям.

«Напомню, в соглашении 1993 года пребывание без визы было ограничено 30 сутками, а в новом предусмотрена возможность находиться в стране 90 дней, что снимает необходимость обращаться за визой, если гражданин планирует пребывать в стране дольше одного месяца», — подчеркнул посол.

По его словам, турпоток россиян на Кубу неуклонно растет. Согласно кубинским статистическим данным, которые используют в посольстве, поскольку россияне пребывают на Кубу не только с территории РФ, в 2016 году остров посетили свыше 65 тысяч граждан России, в 2017 — около 106 тысяч, а в первом полугодии 2018-го — уже 80 тысяч.

«Полагаем, что в этом году будет поставлен очередной рекорд, и общий турпоток из России на Кубу превысит 130 тысяч человек. Помимо традиционных Варадеро и Гаваны, у россиян пользуются спросом такие места отдыха, как провинции Вилья-Клара, Ольгин, Сьенфуэгос. И остаются без должного внимания, на мой взгляд, Сантьяго-де-Куба, Тринидад и провинция Гранма. В любом случае, помимо классического пляжного отдыха на Кубе есть интересные экскурсионные программы», — заметил Андрей Гуськов, подчеркнув, что по безопасности Куба лидирует среди других государств Карибского бассейна, и для отдыха на острове какие-либо прививки не требуются.

Посол также рассказал, что кубинцы, приезжая в Россию, отдают предпочтение Москве. Перед поездкой на Кубу Андрей Гусев посоветовал ознакомиться со строгими таможенными и фитосанитарными требованиями кубинского законодательства, которые можно найти на сайтах посольства и консульского департамента МИД РФ.

«Отдельно хотел бы отметить запрет на ввоз любых радиоуправляемых дронов. Такая продукция подлежит здесь обязательному изъятию, даже в случае следования транзитом через аэропорты Кубы. Хотя имеется возможность получить дрон обратно с таможенного склада при выезде из страны, на практике это может занять много времени», — добавил посол РФ на Кубе.

Россияне едут на Кубу погреться на солнце, кубинцы в Россию — за покупками

Как отметил в комментарии ФАН советник посольства Республики Куба в РФ Хуан Карлос Эскалона, новое соглашение направлено на еще большее сближение народов России и Кубы.

«Отношения между обеими странами переживают особый момент, в ноябре-месяце состоялся визит кубинского президента Мигеля Диаса-Канеля в Россию, в скором будущем ожидается визит президента Владимира Путина по приглашению президента Кубы. Кроме того, отношения между правительствами двух стран основаны на исторической традиции экономического и культурного обмена между народами на протяжении около 60 лет. Более 350 тысяч кубинцев учились в центрах образования СССР, и тысячи советских граждан работали на Кубе в течение этих лет», — напомнил Хуан Карлос Эскалона.

Советник посольства Кубы в РФ, директор представительства кубинского министерства туризма заметил, что в последние годы российский туризм на Кубу сохранил тенденцию роста. Сегодня туда приезжает более 130 тысяч российских туристов, что на 30% больше, чем в прошлом году. Россия занимает девятое место среди стран, граждане которых отправляются в качестве туристов на Кубу, уступая только Канаде, США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании и Мексике. Куба достигнет в 2018 году показателя в 4,7 миллионов иностранных гостей, и именно Россия имеет самый быстрорастущий показатель среди всех вышеуказанных стран.

«Россияне предпочитают солнце и пляж. Еще несколько лет назад они посещали только Варадеро и Гавану, которые, несомненно, были основными направлениями в первом десятилетии XXI века. Теперь есть чартерные рейсы в другие места на Кубе, где находятся прекрасные пляжи и отличные отели. Сегодня Ольгин, Кайо Коко и Кайо Сантамария тоже известны как пляжные направления, расположенные на севере Кубы, при этом до сих пор существует поток на Варадеро и Гавану. Интерес россиян к культуре и истории Кубы возрастает. С другой стороны, кубинцы ездят в Россию, чтобы совершать покупки товаров, которые все еще пользуются спросом на Кубе со времен СССР. Они находят хорошие цены и отличный сервис, именно эти пассажиры в значительной степени преобладают на регулярных рейсах «Аэрофлота». Кубинцы также посещают своих старых друзей, с которыми они дружили почти 60 лет тесных отношений между двумя народами, и посещают страну, которая долгое время является их второй родиной», — рассказал Хуан Карлос Эскалона.

Самая безопасная страна в Карибском бассейне

Советник подчеркнул, что Куба считается сегодня самой безопасной страной в Латинской Америке и одной из самых безопасных в мире, и не только по уровню преступности. Куба разработала систему гражданской обороны, которая обеспечивает высокую защиту от природных катаклизмов, например, ураганов или проливных дождей, наводнений и землетрясений. Эта система защищает не только население Кубы, но и всех туристов и посетителей, которые находятся в любых точках острова. А эпидемии и инфекционные заболевания контролируются здесь благодаря эффективной системе общественного здравоохранения, которая, помимо защиты кубинского населения, предоставляет медицинские услуги всем иностранным гостям.

«Для российских туристов нет никакой опасности, если они, конечно, не занимаются незаконной или опасной деятельностью», — отметил Хуан Карлос Эскалона.

Он также сообщил, что на Кубе имеется значительный штат гидов, которые говорят на русском языке. Даже многие местные говорят на русском языке благодаря многолетним отношениям между двумя странами.