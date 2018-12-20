Украинизация как «зеркало времени». Роман Носиков о работе над историческими ошибками

Эта статья будет третей из посвященных победам «прогрессивного человечества», находящегося на стороне «Добра», над нами — находящимися на стороне «Зла».

Харьковский областной совет отменил свое решение от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального. Причем за отмену статуса русского языка проголосовали в том числе и депутаты «Оппозиционного блока» — то есть бывшие депутаты «Партии регионов».

«Идиотизма стало чуть меньше. А Украины чуть больше», — подытожил депутат Дмитрий Булах.

Вот радость-то.

Я попытался найти эту новость на сайте «Эха Москвы». Чем это хуже праздника, устроенного по поводу «объединительного собора»?

Удивительное дело — не нашел.

Украинские СМИ с гордостью сообщают об этом как о достижении, а переживающие за Украину российские СМИ — молчок.

Про введение нового государственного праздника — дня рождения Бандеры — тоже ничего. Вообще ни слова.

В Днепропетровске, который нынешними властями того, что когда-то было Украиной, именуется Днепром, и в поездах в Одессе появились «языковые патрули». Они отлавливают тех, кто говорит по-русски.

Во Львове на законодательном уровне запретили публичное употребление русского языка.

Листаю все те же «Эхо», «Голос», «Свободу» и... ничего. Тишина. Такое достижение замалчивается.

Только и слышно, что «никто на Украине не запрещает русский язык» и «где вы видели на Украине бандеровцев?»

Скромничают. Стесняются.

Впрочем, для нас пришло время наконец обобщить сведения о победах «глобального Добра» в лице Украины, США и примкнувшей к ним нашей прогрессивной общественности в борьбе против нас как «глобального Зла».

Итак....

«С горячим одобрением встретили трудящиеся демократических СМИ, АТО и Госдепа весть о еще одном поражении реакционного империалистического духовенства. Радостно и свободно дышат вольные украинцы, полностью свободные от русского языка. Ясно, что если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы.

Следующим шагом Рады должен быть полный запрет думать на русском языке и видеть на нем сны. Это предложение уже внесено в Раду послом США и будет немедленно принято, как только депутаты смогут его обдумать на государственном языке.

С ликованием встречен всем демократическим миром приговор к высшей мере наказания шпионке и вредительнице Маришке Бутиной».

Ну, и так далее. Извините, если кого задел.

Был такой период в нашей истории, когда признание действительно рассматривалось как доказательство (несмотря ни на какие речи прокурора), когда по поводу репрессий писались восторженные тексты ликования одобрения с требованиями «крепче сжать кулак в ежовой рукавице». Примерно в это же время полным ходом шла украинизация — всех подряд записывали украинцами, увольняли русскоязычных и возлагали на «великорусского шовиниста» всю и всяческую вину.

В то же самое время шло создание новой лояльной власти церкви с репрессиями против канонической. С допросами, обысками... И с одобрением Константинополя.

Рушились храмы. Точно так же, как сейчас падают памятники русским и советским полководцам и воинам, политикам и государственным деятелям.

Это очень неприятно говорить. Мне это неприятно вдвойне, так как советский период жизни моей страны мне дорог. Это был неудавшийся подвиг. В нем было много ошибок и преступлений. Но это все же была попытка подвига.

И когда человечеству выпадет второй шанс — его нельзя будет упустить. Потому что это будет последний шанс.

А это значит, что к этому моменту работа над ошибками должна быть проделана. И это значит, что нужные слова должны быть сказаны.

То, что мы наблюдаем сейчас, — это омерзительно гадостное зрелище радостей и восторгов по поводу преступления и несправедливости.

Это экзамен для нас, проверка — сможем ли мы оглянуться назад и верно, но без истерики, без самобичевания, но и без жалкой лжи и самооправдания оценить то, что происходило когда-то с нашими предками.

У них было оправдание. Оно состояло в том, что они были первыми. До них никто не пробовал совершить то, что попытались совершить они — отказ от эксплуатации человека человеком. Это было и остается великой идеей — преодолеть еще одну степень отчуждения, сделать еще один шаг к единству человечества.

Он не удался. Он не удался в силу множества причин.

И на некоторые из них мы можем посмотреть прямо сейчас.

Украина и наши потерявшие человечность соотечественники, завывающие от восторга на руинах собственных «я», кидающиеся в нас и друг друга обломками собственных личностей — это волшебное зеркало, в котором мы можем увидеть события, ужасные и возвышенные, прекрасные и уродливые, которые в итоге привели к тому, что мы сейчас есть и находимся именно здесь именно сейчас. Очевидно, потому что мы именно здесь и сейчас нужны с нашим багажом и опытом.

Но для того, чтобы соотнести наблюдаемую мерзость с собой, со своими предками, нужно иметь одновременно и мужество, и уважение. Мужество для того, чтобы назвать вещи своими именами, не закрыть глаза и не отвернуться для того, чтобы не свалиться в столь любимое некоторыми нашими соотечественниками покаянную истерику, не сбежать в нее от ответственности и не требовать оттуда простить и понять. Уважение и любовь к предкам и потомкам, чтобы не дать их в обиду и не дать в обиду их — наше общее дело — упрямое и неуклонное восхождение человека к homo verus.