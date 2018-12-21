Обвал имени Трампа: повышение ключевой ставки ФРС запустит дедолларизацию мира

Комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США принял решение о повышении учетной ставки до 2,25-2,5% годовых. Это решение было принято в ходе заседаний 18 и 19 декабря вопреки публичным требованиям действующего президента США Дональда Трампа и даже собственным обещаниям руководства ФРС.

«2018 год был наилучшим со времен финансового кризиса, экономика была более сильной, а налогово-бюджетное стимулирование более существенным, чем ожидалось, — объяснил этот шаг председатель ФРС Джером Пауэлл. — Руководители ФРС теперь ожидают двух повышений ставки в следующем году, а не трех».

Поскольку в 2020 году планируется еще одно повышение, целевой уровень ставки ФРС определен как 3-3,25%. Проблема только в том, доживет ли при этом глобальная экономика в целом и американская в частности до конца 2020 года в привычном нам виде. Скорее всего, нет — предстоит «обвал имени Трампа».

«Цена вопроса» — 350 миллиардов долларов, и даже больше

Нынешним решением ФРС на мировую экономику возложено дополнительное долларовое обременение размером примерно в 350 млрд долларов, из которых более 200 млрд придутся на экономику США. Заявленная цель такой политики — сокращение баланса ФРС, которое, по словам того же Пауэлла, «проходит гладко» и будет продолжено в дальнейшем.

Ближайшие последствия также понятны: падение фондовых рынков (акции компаний пойдут вниз), переток инвестиций оттуда и из «развивающихся рынков» в американские «трежерис», ускоренный рост долгов и выплат по ним и в перспективе обвал мировой экономики.

Понятно, что первой реакцией фондовых рынков по всему миру стало снижение биржевых индексов, достигшее максимума на азиатских площадках. Как сообщается, индекс Dow Jones к закрытию биржевой сессии в среду 19 декабря снизился на 402,7 пункта (1,7%), до отметки 23 272,95. Индекс S&P 500 также понизился на 48,9 пункта, до 2499,00, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 167,2 пункта, до 6324,31.

Про реализацию лозунга Трампа «сделаем Америку вновь великой» теперь можно забыть сразу и навсегда: производственные мощности в Соединенных Штатах будут сокращаться, а не расти. Этот процесс, может быть, пойдет не настолько катастрофично, как в ряде государств «третьего», да и «первого мира», но основной кластер мировой экономики в виде «глобального треугольника» Китай — Индия — Россия таким путем вряд ли удастся разрушить или хотя бы остановить его развитие.

Доллар против России, Россия против доллара

Между тем наша страна практически в одиночку вот уже четыре с лишним года держала и держит удары «коллективного Запада» в виде разного рода санкций и манипуляций на внешних рынках — новый удар в виде повышения учетной ставки ФРС будет «размазан» на весь мир, поэтому вряд ли приведет к таким же катастрофическим последствиям для российской экономики, как кризис 2008–2009 годов.

Что касается самого Трампа — теперь у него появилась возможность или благополучно «отойти в сторону», показывая пальцем на ФРС, которая своим решением «сломала» почти идиллическую картину восстановления американской экономики, или же попытаться взять под свой контроль этот эмиссионный центр национальной американской, а заодно — и главной мировой валюты.

Второй вариант, на мой взгляд, куда менее вероятен, но полностью исключать его не стоит. Тем более что предыдущие попытки обвалить американские фондовые рынки постоянно блокировались какими-то весьма мощными игроками — возможно, в рамках «борьбы нанайских мальчиков», за перипетиями которой наблюдали и делали свои ставки многочисленные зрители.

В любом случае, интрига вокруг краха глобальной империи доллара стремительно движется к своей развязке. На своей пресс-конференции 20 декабря Владимир Путин сообщил, что доля американской валюты в международных расчетах за 2017 года незначительно снизилась — с 63% до 62%, а для международных расчетов России, уже сократившей свои вложения в американские трежерис со 104 до 14,4 млрд долларов она составляет 69%, то есть пока выше среднемирового уровня.

«Моментом истины» для вечнозеленого доллара, по всем финансово-экономическим законам, станет снижение этой отметки ниже 50%. И время до наступления этого момента исчисляется уже не десятилетиями, а периодом от нескольких месяцев до года.

Все санкции и все торговые войны, устроенные Америкой, имели своей целью прежде всего сохранение статуса доллара как главной и по сути единственной мировой валюты. Но каждое ограничение свободы долларовых расчетов неизбежно сокращало сферу его реального влияния. И «зона коллапса» может быть достигнута очень быстро. Таким образом, повышение ключевой ставки ФРС может открыть путь к дедолларизации мира