«Там шесть труб, и из них выходит цветной дым»: в Грузии рассказали о загадочной лаборатории Лугара

В последние годы в СМИ и соцсетях все чаще появляется информация о загадочных биолабораториях, как грибы после дождя выросших в странах постсоветского пространства — то есть фактически у границ Российской Федерации.

Отделить слухи от правды зачастую бывает непросто. Федеральное агентство новостей пообщалось с грузинским общественным деятелем, директором информагентства «Патриот» Георгием Иремадзе, который изучил вопрос на месте и очень обеспокоен происходящим у него на родине с подачи заокеанских кураторов.

Наш собеседник рассказал, что смог узнать лично, и эта информация несколько отличается от того, что озвучивают другие исследователи. Чтобы увидеть полную картину, необходимо, чтобы в открытом доступе было как можно больше свидетельств о странных происшествиях в Грузии.

— Откуда стало известно о лаборатории и ведущихся там экспериментах?

— Одним из первых этот вопрос поднял, как ни странно, американский военный журналист Джеффри Сильверман.

Сильверман провел расследование этой ситуации, начиная с самого момента строительства лаборатории, и выяснил, что там, что называется, не все чисто. Я не знаю, как он добывал информацию и в том числе документы, но у него много фактов, подтверждающих что в лаборатории создают некие вирусы.

Занимаются не только «свиным гриппом» — там «птичий грипп» и т. д. Всю информацию он пока не обнародовал. Я думаю, его расследование пока продолжается, но придет время и он все опубликует. Он совершенно точно компетентен в этом вопросе.

— Как долго американцы ведут эти эксперименты в Грузии?

— Лабораторию открыли в 2011 году. Ее открывал Михаил Саакашвили вместе с американским сенатором Ричардом Лугаром, именем которого и назвали эту лабораторию.

Помимо Сильвермана расследованием также занимались грузинские эксперты, поставившие цель выяснить, что же происходит в лаборатории Лугара и чем грозит ее деятельность населению Грузии. Настораживало, что такие лаборатории США не размещают на своей территории.

Кроме того, согласно современным нормам безопасности, лаборатории должны находиться не ближе 60 км от ближайшего населенного пункта. Это связано с тем, что в случае землетрясения или иного другого происшествия последствия могут возникнуть самые непредсказуемые. При этом в данном случае расстояние явно меньше — при том что сейсмоопасность района, где расположена лаборатория Лугара, насколько мне известно, оценивается как средняя.

— Какова была официальная причина создания этого объекта? Что озвучили населению?

— Согласно ведущейся пропаганде, лаборатория Лугара «несет обществу большую пользу»! Там якобы изучают вирусы региона и на основе этого разрабатывают вакцины — то есть как бы польза для людей, а не никакой не вред.

С 2018 года лаборатория официально контролируется Минздравом Грузии, то есть формально она как бы перешла в руки государства. Но в действительности ее целиком и полностью контролируют американцы, а не грузины. Грузин туда вообще не допускают!

— Зачем эта лаборатория на самом деле была построена, на ваш взгляд?

— Целей, вероятно, несколько, в том числе военные, это подтверждает информация Джеффри Сильвермана, согласно которой лабораторию финансирует Пентагон. Не могли же они выделять финансирование просто так? Очевидно, что речь идет о военных задачах.

Но есть и экономические цели — разработка вирусов, поражающих сельскохозяйственных животных. Грузию сейчас принуждают закупать продовольствие за рубежом, в частности в США. Уничтожается местное сельхозпроизводство, конкурирующее с западным. Сейчас к нам продукты везут с Запада — даже из Бразилии!

А местную агропромышленность блокируют в том числе такими методами, как разработка и распространение вирусов — «свиной грипп», «птичий грипп», на которых как раз и специализируются лаборатории типа Лугара.

— В вашей стране только эта одна лаборатория или есть еще?

— В Грузии у лаборатории Лугара целых 22 филиала. Такого же типа объекты американцы построили в Армении, Азербайджане, на Украине. Есть информация, что также и в Казахстане и Таджикистане. Всю эту сеть лабораторий курируют американцы, министерство обороны США, которое все это финансирует.

Это очень опасно! И создает множество проблем в регионе.

— На данный момент существует угроза для людей — или только для экономики, как вам кажется?

— Когда возникает угроза для сельскохозяйственных животных и для экологии — это уже угроза и для людей… Что там происходит, реально никто не знает — туда никого не допускают! Даже во время строительства там не было грузин в качестве обычных рабочих.

Мы записали интервью с охранником-грузином, который там работал. Его уволили вскоре после того, как был построен фундамент. Вместо него на эту должность был взят турок.

— Вы упомянули угрозу экологии. Что именно происходит? В чем она заключается?

— Из лаборатории ночью идет дым. Там шесть труб, и из них выходит цветной дым. Об этом рассказывают люди из поселка Алексеевка, который находится, вопреки всем нормам, вблизи лаборатории. Они закрывают окна, потому что невозможно дышать! То же самое происходит и в окрестностях других лабораторий, расположенных в Грузии.

Когда я выпустил документальный фильм о происходящем, люди в соцсетях стали мне писать, что и в Кутаиси, и в Рустави видят такой же дым. 22 находящиеся в Грузии лаборатории, курируемые американцами, травят людей.