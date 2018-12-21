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«Там шесть труб, и из них выходит цветной дым»: в Грузии рассказали о загадочной лаборатории Лугара

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«Угроза для животных, экологии и людей»: в Грузии рассказали о загадочной лаборатории Лугара

В последние годы в СМИ и соцсетях все чаще появляется информация о загадочных биолабораториях, как грибы после дождя выросших в странах постсоветского пространства — то есть фактически у границ Российской Федерации.

Отделить слухи от правды зачастую бывает непросто. Федеральное агентство новостей пообщалось с грузинским общественным деятелем, директором информагентства «Патриот» Георгием Иремадзе, который изучил вопрос на месте и очень обеспокоен происходящим у него на родине с подачи заокеанских кураторов.

Наш собеседник рассказал, что смог узнать лично, и эта информация несколько отличается от того, что озвучивают другие исследователи. Чтобы увидеть полную картину, необходимо, чтобы в открытом доступе было как можно больше свидетельств о странных происшествиях в Грузии.

— Откуда стало известно о лаборатории и ведущихся там экспериментах?

— Одним из первых этот вопрос поднял, как ни странно, американский военный журналист Джеффри Сильверман.

Сильверман провел расследование этой ситуации, начиная с самого момента строительства лаборатории, и выяснил, что там, что называется, не все чисто. Я не знаю, как он добывал информацию и в том числе документы, но у него много фактов, подтверждающих что в лаборатории создают некие вирусы.

Занимаются не только «свиным гриппом» — там «птичий грипп» и т. д. Всю информацию он пока не обнародовал. Я думаю, его расследование пока продолжается, но придет время и он все опубликует. Он совершенно точно компетентен в этом вопросе.

— Как долго американцы ведут эти эксперименты в Грузии?

— Лабораторию открыли в 2011 году. Ее открывал Михаил Саакашвили вместе с американским сенатором Ричардом Лугаром, именем которого и назвали эту лабораторию.

Помимо Сильвермана расследованием также занимались грузинские эксперты, поставившие цель выяснить, что же происходит в лаборатории Лугара и чем грозит ее деятельность населению Грузии. Настораживало, что такие лаборатории США не размещают на своей территории.

«Угроза для животных, экологии и людей»: в Грузии рассказали о загадочной лаборатории Лугара

Кроме того, согласно современным нормам безопасности, лаборатории должны находиться не ближе 60 км от ближайшего населенного пункта. Это связано с тем, что в случае землетрясения или иного другого происшествия последствия могут возникнуть самые непредсказуемые. При этом в данном случае расстояние явно меньше — при том что сейсмоопасность района, где расположена лаборатория Лугара, насколько мне известно, оценивается как средняя.

— Какова была официальная причина создания этого объекта? Что озвучили населению?

— Согласно ведущейся пропаганде, лаборатория Лугара «несет обществу большую пользу»! Там якобы изучают вирусы региона и на основе этого разрабатывают вакцины — то есть как бы польза для людей, а не никакой не вред.

С 2018 года лаборатория официально контролируется Минздравом Грузии, то есть формально она как бы перешла в руки государства. Но в действительности ее целиком и полностью контролируют американцы, а не грузины. Грузин туда вообще не допускают!

— Зачем эта лаборатория на самом деле была построена, на ваш взгляд?

— Целей, вероятно, несколько, в том числе военные, это подтверждает информация Джеффри Сильвермана, согласно которой лабораторию финансирует Пентагон. Не могли же они выделять финансирование просто так? Очевидно, что речь идет о военных задачах.

Но есть и экономические цели — разработка вирусов, поражающих сельскохозяйственных животных. Грузию сейчас принуждают закупать продовольствие за рубежом, в частности в США. Уничтожается местное сельхозпроизводство, конкурирующее с западным. Сейчас к нам продукты везут с Запада — даже из Бразилии!

А местную агропромышленность блокируют в том числе такими методами, как разработка и распространение вирусов — «свиной грипп», «птичий грипп», на которых как раз и специализируются лаборатории типа Лугара.

«Угроза для животных, экологии и людей»: в Грузии рассказали о загадочной лаборатории Лугара

— В вашей стране только эта одна лаборатория или есть еще?

— В Грузии у лаборатории Лугара целых 22 филиала. Такого же типа объекты американцы построили в Армении, Азербайджане, на Украине. Есть информация, что также и в Казахстане и Таджикистане. Всю эту сеть лабораторий курируют американцы, министерство обороны США, которое все это финансирует.

Это очень опасно! И создает множество проблем в регионе.

— На данный момент существует угроза для людей — или только для экономики, как вам кажется?

— Когда возникает угроза для сельскохозяйственных животных и для экологии — это уже угроза и для людей… Что там происходит, реально никто не знает — туда никого не допускают! Даже во время строительства там не было грузин в качестве обычных рабочих.

Мы записали интервью с охранником-грузином, который там работал. Его уволили вскоре после того, как был построен фундамент. Вместо него на эту должность был взят турок.

«Угроза для животных, экологии и людей»: в Грузии рассказали о загадочной лаборатории Лугара

— Вы упомянули угрозу экологии. Что именно происходит? В чем она заключается?

— Из лаборатории ночью идет дым. Там шесть труб, и из них выходит цветной дым. Об этом рассказывают люди из поселка Алексеевка, который находится, вопреки всем нормам, вблизи лаборатории. Они закрывают окна, потому что невозможно дышать! То же самое происходит и в окрестностях других лабораторий, расположенных в Грузии.

Когда я выпустил документальный фильм о происходящем, люди в соцсетях стали мне писать, что и в Кутаиси, и в Рустави видят такой же дым. 22 находящиеся в Грузии лаборатории, курируемые американцами, травят людей.

Автор: Наталья Макеева
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