Латвия открыла секретные архивы КГБ

Рига, 20 декабря. Национальный архив Латвии выложил в открытый доступ 10,6 тыс. карточек информаторов КГБ Латвийской ССР. Данную информацию можно найти на официальном сайте архива, если зарегистрироваться.

Там же размещены 75 карточек внештатных агентов — людей, которые помогали спецслужбам на общественных началах. Последние не имели позывных и обозначались инициалами.

Напомним, что в начале октября парламент Латвии принял закон о раскрытии засекреченных документов латышской КГБ. Бюро по защите конституции страны и полиция безопасности ранее заявляли, что выкладывание этих данных в открытый доступ может создать опасность для людей, попавших в списки КГБ, или их родственников.

Ранее СМИ сообщали, что известного латышского актера Донатаса Баниониса, который сыграл главную роль в «Солярисе» Тарковского, заподозрили в сотрудничестве с КГБ. По информации Центра изучения геноцида и резистенции жителей Литвы, артист якобы был завербован советскими спецслужбами для того, чтобы информировать Москву о деятельности литовских эмигрантов за границей. По словам члена Совета Федерации Франца Клинцевича, эти обвинения стали «мелкой местью» Риги за то, что Банионис сыграл «лесного брата» в одном из фильмов.