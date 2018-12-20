Сирия: де Мистура считает, что состав конституционного комитета САР нуждается в доработке

Дамаск, 20 декабря. Состав конституционного комитета Сирии не будет «идеальным», на данном этапе он нуждается в доработке, об этом заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Стеффан де Мистура в ходе своего последнего выступления на посту.

«Ни один список не будет идеальным, но, по нашей оценке, список нуждается в дальнейшем пересмотре и доработке», — заявил спецпосланник.

По словам де Мистуры, в ООН изучили предложенный список и считают, что необходимо придать всем 50 кандидатам «легитимность, как отвечающим необходимым критериям достоверности и сбалансированности».

Кроме того, спецпослданник ООН отметил, что в организации обеспокоены последними «достоверными» сообщениями о том, что якобы членов комитета и их семьи запугивают.

«В последние дни эти сообщения активизировались, такая тактика, если это правда, просто неприемлема, и с ней нельзя мириться», — добавил спецпосланник.

Напомним, конституционный комитет САР формируется из равного количество представителей оппозиции, правительства, представителей гражданского общества, наиболее влиятельных и нейтральных общественных деятелей, ученых и специалистов по праву. Комитет должен разработать реформу нынешней конституционной системы, которая станет основой для урегулирования затянувшего в стране кризиса.