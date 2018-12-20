Трейлер фильма «Люди в черном: Интернэшнл» появился в Сети

Москва, 20 декабря. В Сети опубликован первый официальный трейлер фильма «Люди в черном: Интернэшнл». Видеоролик был опубликован на официальном YouTube-канале студии Sony Pictures Entertainment.

Картина Феликса Гэри Грея является четвертой частью фантастической боевика «Люди в черном». Первые три части были сняты режиссером Барри Зонненфельдом. В первых трех частях главные роли исполнили Уилл Смит и Томми Ли Джонс.

В четвертой части их место заняли Крис Хэмсворт и Тэсса Томпсон. Главным героям предстоит найти шпиона в рядах фантастической секретной службы «Люди в черном». Премьера фильма в России должна состояться 13 июня 2019 года.