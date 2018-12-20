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Общество

Виторган разводится с Собчак из-за измен жены — СМИ

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Виторган разводится с Собчак из-за измен жены — СМИ

Москва, 20 декабря. Известная журналистка и светская львица Божена Рынска сообщила о скором разводе телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана.

По ее словам, причиной якобы стали частые измены Собчак. Согласно предварительным данным, телеведущая уже некоторое время встречается с режиссером Константином Богомоловым, который в августе расстался с актрисой Дарьей Мороз. Как сообщает «Ридус», Богомолова и Собчак видели гуляющими вместе по Вене, причем журналистка, как говорят очевидцы, была пьяна.

О проблемах в семье Собчак и Виторгана также сообщает блогер Лена Миро на своей странице в «Живом журнале».

«Все было очевидно всем с самого начала их отношений. Бедный Максим, довольно средненький актер по признанию Ксении, был выбран мужем от безысходности. Не потому, что он лучший, а потому, что кто-то лучший не захотел быть с Собчак», — отмечает она.

Впрочем, Миро в отличие от Рынска уверена, что в конечном счете Виторган простит свою жену и не станет подавать на развод, пишет издание «Дни.ру».

Автор: Алексей Громов
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