Главные темы большой пресс-конференции Владимира Путина | 20 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

«Нам нужен прорыв», — заявил президент, подводя итоги уходящего года. Тем не менее, России есть, чем гордиться. Есть улучшение по основным экономическим показателям. За 10 месяцев ВВП вырос на 1,7%. Рост экономики за год составит 1,8%. Впервые с 2011 года бюджет будет профицитным. Инфляция — на уровне 4%. Безработица с прошлого года снизилась и составила 4,8%. Рост реальных доходов населения в 2018 году составил 0,5%. Увеличилась продолжительность жизни, достигнув 72,9 года. Однако расслабляться оснований нет, несмотря на положительные показатели, отметил Путин. Стране предстоит еще многое сделать, чтобы совершить прорыв.

Владимир Путин не будет управлять миром и рано или поздно женится

В ходе пресс-конференции президент коснулся нескольких важных тем. К теме провокации Киева в Керченском проливе российский лидер возвращался несколько раз, рассказав, что украинских моряков буквально отправили на смерть, но они выжили. Путин объяснил и очевидную цель провокации — повышение рейтинга президента Украины Петра Порошенко. «Их послали, рассчитывая, что кто-то из них погибнет. Но, слава богу, этого не случилось». Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. При попытке нарушения государственной границы РФ были задержаны три украинских военных корабля. Их экипажи арестованы и находятся в СИЗО в ожидании суда. Вообще, говоря о положении дел на Украине, Владимир Путин крайне негативно отозвался о происходящем там церковном расколе. По словам Путина, на Украине появилась «раскольническая церковь стамбульского прихода». Ответил президент и на вопрос о Крыме, сообщив, что «если санкции против крымчан ввели за голосование, значит, оно состоялось». Напомню, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума 2014 года. Однако Киев и его западные покровители отказываются признать это решение. Кстати, отвечая на вопрос, хочет ли он управлять миром, Путин ответил, что штаб желающих этого находится не в Москве. А где – риторический вопрос, на который мы знаем ответ. Путин подчеркнул, что все разговоры о желании России управлять миром — это русофобский штамп, навязанный Западу. И в финале — традиционный вопрос о женитьбе. Отвечая него, президент вновь уклонился от конкретики.