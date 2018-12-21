Опасная вода: жителям Кировской области придется расплачиваться за халатность чиновников

Очистные сооружения, через которые должны проходить загрязненные сточные воды города Сосновка в Кировской области, были отремонтированы несколько лет назад в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода». На дорогостоящие работы из федерального, областного и городского бюджетов была выделена немалая сумма — более 95 миллионов рублей.

При этом когда акты приемки работ были подписаны, выяснилось, что часть техзадания муниципального контракта либо не была исполнена в полном объеме, либо вовсе не была выполнена. Попустительство подрядчика и невнимательность чиновников привели к тому, что в реку Кировской области начали поступать загрязненные воды.

С тех пор прошло четыре года, однако никто, несмотря на очевидные нарушения, не понес наказания и не возместил заказчику сумму порядка 50 миллионов рублей. Федеральное агентство новостей решило выяснить, кому оказалась выгодна такая реконструкция и что не дает местной власти привлечь виновника к наказанию.

Чистые воды

Все началось в 2011 году, когда администрация Сосновского городского поселения объявила открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений канализации города. Заказчик обещал оплатить работы стоимостью в 95 148 907 рублей исполнителю, который сможет до 10 декабря 2012 года рекультивировать территорию очистных сооружений 1977 года постройки, находящихся в аварийном состоянии, и построить новый объект, произвести монтаж необходимого для очистки сточных вод современного оборудования и выполнить другие не менее важные работы.

Как следует из технического задания, оплату оказываемых услуг заказчик обязывался производить ежемесячно согласно актам приема-сдачи работ, а окончательный расчет с исполнителем, как следует из договора, должен был быть произведен сразу же после сдачи-приемки объекта подрядной организацией заказчику.

Немаловажно, что подрядчик, как следует из муниципального контракта от 7 ноября 2011 года, на протяжении семи лет с момента введения объекта в эксплуатацию должен был производить гарантийные работы и устранять неполадки и допущенные нарушения.

Победителем конкурса стало ООО «Гражданпроект», которое, согласно данным единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), с октября 2002 года является «ведущей проектной организацией Кировской области в сфере систем водоснабжения и водоотведения, тепло- и газоснабжения, объектов производственного и социального назначения». Основными заказчиками компании являются администрация города Кирова, Орловского района, города Советская, Сосновского городского поселения, Усть-Вымского района, Великорецкого сельского поселения, Опаринского городского поселения и многих других.

Помимо выбора исполнителя заказа, уважаемого в профессиональных кругах, администрация прописала в договоре пункты, которые регламентируют порядок действий в случае выявления нарушений. Так, в документе черным по белому написано, что «любое отклонение в выполненных работах от требований нормативных документов является дефектом», а также «любое сверхнормативное отклонение от требований технической документации без предварительного согласования с заказчиком является дефектом» и должно возмещаться за собственный счет исполнителя.

Однако ни при оценке качества оказываемых услуг, ни при проверке объекта перед подписанием закрывающих документов никаких дефектов или отклонений выявлено не было.

Помимо этого 27 декабря 2013 года между двумя сторонами было заключено дополнительное соглашение к ранее подписанному муниципальному контракту. Согласно ему исполнитель в целях недопущения недостатков в процессе ввода в эксплуатацию объекта принимает на себя обязательство провести технологические пусконаладочные работы «под нагрузкой», как регламентировано установленными законом требованиями, правилами охраны труда и техникой безопасности, за счет собственных средств.

Грязная очистка

Подписание акта приемки-передачи объекта прошло 10 сентября 2013 года без сучка и задоринки, однако в первые восемь месяцев эксплуатации пользователь ООО «Сосновский водоканал» столкнулся с проблемами, которые указали на допущенные массовые нарушения при реконструкции. Анализ очищенных сточных вод показал превышение нормативов по пяти показателям — в том числе нитратам, железу и нефтепродуктам. Это означало, что оборудование работает неправильно.

Помимо этого, плата за сброс загрязняющих веществ не только не уменьшилась, но наоборот, выросла. У «Сосновского водоканала» возникла задолженность по аренде, которую администрация городского поселения стала взыскивать через суд. В свою защиту ответчик указал, что переданные в аренду очистные сооружения были построены не в соответствии с проектно-сметной документацией, и соответственно очистка стоков до нормативных требований не обеспечивается.

«Судом была назначена экспертиза проекта очистных сооружений для сравнения с фактически построенным объектом, — говорится в материалах дела Вятскополянского районного суда Кировской области. По результатам экспертизы было установлено, что «фактически смонтированная установка биологической очистки имеет принципиальные отличия от представленной в паспорте установки биологической очистки». Также экспертизой было установлено, что построенные очистные сооружения тем не менее соответствуют проекту, но отличаются от исходных данных проекта».

Таким образом выяснилось, что смонтированная установка существенно отличается от проекта. По какой-то причине подрядчик изменил ее габариты, а вместо трех зон биологической очистки построил только две. Подрядчик внес и другие изменения, при этом не предоставив ни заказчику, ни пользователю достоверную документацию, которая бы позволила разобраться в работе и устройстве сложного механизма. Кроме того, в переданной арендатору инструкции значились дополнительные средства очистки — которые на деле построены не были.

Руководство «Сосновского водоканала» неоднократно пыталось добиться от надзорных ведомств признания ошибок, допущенных подрядчиком, но получало лишь встречные обвинения в нарушении правил пользования оборудованием. Кроме того, старший государственный инспектор Российской Федерации в области охраны окружающей среды по Кировской области в ноябре 2016 года привлек директора организации к административной ответственности. Екатерину Сухих признали виновной в «нарушении правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты» (ч. 1 статьи 8.14 КоАП РФ), из-за чего женщина была оштрафована на 10 тысяч рублей. Схожие штрафы женщина также получила и в 2018 году (в данный момент идет слушание в суде).

Окончательно удостовериться в том, что не арендатор виноват в допущении опасных химикатов в воду, помогла выездная проверка Федерального казначейства, инициированная активистами «Объединенного народного фронта» (ОНФ) Кировской области.

В течение 19 рабочих дней, с 29 мая по 20 декабря 2017 года (в остальное время проводилась экспертиза. — Прим. ФАН) сотрудниками территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кировской области с привлечением сотрудников независимой экспертной организации АНО «Институт негосударственной экспертизы» была проведена проверка правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета, направленных администрации Сосновского городского поселения в 2012 году на реализацию федеральной целевой программы «Чистая вода». В рамках проверки были выявлены нарушения на общую сумму 49 942 632, 22 рубля.

Помимо этого эксперты предписали довести качество сточных вод, спускаемых в реку Пыжманка, до нормативов, поскольку сооружения не в полной мере обеспечивают очистку сточных вод (после этого «Сосновским водоканалом» была увеличена доза подачи реагента полиоксихлорида, что приблизило показатели сточных вод к норме. — Прим. ФАН).

«При выполнении работ по реконструкции очистных сооружений канализации и при приемке-передачи оборудования подрядной организацией предъявлено, а администрацией поселения принято и оплачено оборудование, которое изготовлено и смонтировано не в соответствии с техническими требованиями, изложенными в технических условиях и проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, — говорится в акте по итогам проведенной Федеральным казначейством проверки. В результате чего реконструированные очистные сооружения биологической очистки не обеспечивают очистку сточных вод до установленных нормативных значений, предусмотренных проектом путем биологической очистки (без добавления реагентов), а также не достигнуто улучшение степени очистки сточной воды по отдельным показателям после проведенной реконструкции, что привело к нерезультативному использованию бюджетных средств в общей сумме 49 635 000 рублей, в том числе 24 817 500 — средства федерального бюджета, 24 321 150 — средства областного бюджета и 496 350 — средства местного бюджета».

К таким же выводам недавно пришла независимая строительно-техническая экспертиза, назначенная по решению арбитражного суда Кировской области. Эксперты подтвердили, что установка глубокой очистки имеет недостаточную мощность и не может гарантировать очистку стоков от загрязнений.

Также было выявлено множество критических дефектов: в резервуарах биологической очистки скапливается снег и лед, трубопроводы подачи воздуха разрушаются, железобетонные стенки резервуаров деформировались, на них появились трещины, что может привести к обрушению.

«Установка глубокой очистки производительностью 3600 кубометров в сутки на базе «Блок-900» с техническими характеристиками согласно прилагаемому паспорту 2012 года имеет недостаточную мощность и не может гарантировать стабильную очистку стоков от загрязнений, — говорится в судебно-технической экспертизе Кировской экспертно-строительной организации (КЗСО), проведенной в марте 2018 года по запросу Арбитражного суда Кировской области. Кроме того, при сравнении данных паспорта установки и анализа сточных вод, выполненных в 2005 и 2006 годах (до начала проектирования), можно также сделать вывод о недостаточной мощности установки, согласно показателям (характеристикам) по паспорту».

Независимые эксперты отметили, что инструкция по эксплуатации и обслуживанию установки биологической очистки воды 2013 года не может быть использована для работы на установке биологической очистки в том виде, в которой она была сдана.

Как с гуся вода

С момента, когда факт нарушений подтвердили несколько независимых экспертиз, прошел почти год. За это время администрация городского поселения не предприняла попыток разобраться, по чьей халатности были допущены нарушения. Также следственные органы, к которым обращались активисты ОНФ, не особо спешили разобраться в ситуации.

Например, ранее Следственным комитетом была прекращена доследственная проверка — поскольку бывший глава муниципалитета, подписавший акт приемки работ, скончался через год после ввода объекта в эксплуатацию. ФАН обратилось за комментарием в областной СК и администрацию города и Кировской области, но ответа на момент размещения публикации, получить не удалось.

Стоит также отметить, что несмотря на то, что ООО «Гражданпроект» добросовестно выполняло поставленные перед ним задачи, согласно ЕГРЮЛ, с сентября текущего года оно находится в стадии ликвидации, поскольку компания через Арбитражный суд объявила себя банкротом. Таким образом, что исполнитель контракта сможет избежать какого-либо наказания и не понести ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, прописанных в договоре.

«Если раньше чиновники и контролирующие органы заявляли, что доказать вину подрядчика и проектной организации без экспертизы нельзя, то сейчас, когда есть результаты независимой судебной экспертизы, нам непонятно, почему никаких мер не принято, — отмечает сопредседатель регионального штаба ОНФ Дмитрий Сергеев. Когда на руках имеются все доказательства и нужно только обратиться в суд за взысканием ущерба, чиновники предпочитают выписывать водоканалу штрафы за загрязнение окружающей среды и требовать очистки стоков за счет закупки реагента, который удалось подобрать для достижения нормативных показателей. Возникает вопрос — зачем нужно было тратить миллионы на реконструкцию, если очистка в итоге проводится реагентами?».

Помимо этого, если виновник в растрате бюджетных средств, которые формируются за счет налогоплательщиков, не будет установлен и не привлечен к ответственности, «Сосновскому водоканалу» придется в очередной раз повысить тарифы на водоотведение, что отразится в квитанциях жителей Сосновского района.

«В августе областным Росприроднадзором мне было выдано предписание — до июля 2020 года довести очистку стоков до нормативных требований, — пояснила в беседе с ФАН директор ООО «Сосновский водоканал» Екатерина Сухих. То есть государственный орган фактически возложил обязанность по доработке очистных сооружений на ООО «Сосновский водоканал». Сколько будут в окончательно итоге стоить мероприятия, пока сказать невозможно».

По словам собеседницы ФАН, чтобы понять, сколько средств необходимо на устранение всех дефектов, предварительно необходимо найти проектное решение, которое бы позволило доработать установки биологической очистки, — а для этого необходимо как минимум производить лабораторные исследования входящего на очистные сооружения стока в течение календарного года, после чего на основании полученных результатов разработать проект.

К слову, стоимость одного анализа составляет порядка 12 тысяч рублей, а забор стока необходимо выполнять как минимум ра в месяц. Кроме того, следует провести почасовой анализ сточной воды. Таким образом, только на лабораторные исследования может уйти порядка полумиллиона рублей, не говоря уже о стоимости самого проекта. А ведь эти средства в тариф не заложены. То есть придется «ужимать» выполнение каких-либо ремонтно-профилактических работ.

«С учетом того, что фактически придется полностью переделывать установки, а их стоимость в ценах 2013 года составляла 49 миллионов рублей, то как минимум половину этой суммы и придется затратить, — отметила собеседница ФАН. Таких средств у нас нет, мне придется заложить все расходы по доработке в тариф для населения через утверждение инвестиционной программы».

Также собеседница ФАН отметила, что в настоящий момент из четырех установок биологической очистки, которые были поставлены во время реконструкции, используются лишь две. Однако жителям Сосновки приходится платить за все, поскольку администрация отказывается изымать из аренды две неиспользуемые в эксплуатации установки.

Стоит понимать, что стоимость арендной платы за все четыре установки составляет 103 тысячи рублей в месяц, то есть за две пустые установки водоканал ежемесячно переплачивает 51 тысячу рублей. Несмотря на постоянные обращения руководства ООО с просьбами сократить стоимость аренды чиновники остаются глухими ко всем увещеваниям и просьбам.

«Мало того, что установки биологической очистки изначально были поставлены заниженной мощности — так было поставлено на две установки больше от фактического количества поступающего к нам стока. Это было очевидно уже на момент заключения муниципального контракта, подрядчик знал, что количество сточных вод уменьшилось в разы, но предпочел заработать денег», — пояснила Сухих.

Отметим, помимо наложения штрафа в размере 10 тысяч рублей лично на директора водоканала, компания также была неоднократно привлечена к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства, а размер штрафа за одно такое нарушение составляет 80 тысяч рублей.

Кроме того, «Сосновский водоканал» заплатил за негативное воздействие на окружающую среду штрафы на общую сумму, достигающую порядка полумиллиона рублей, — при том, что на эти цели в тариф организации заложено только 17 130 000 рублей в год.