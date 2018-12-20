«Не позорь страну»: украинцы отреагировали на «провокационный вопрос» Цимбалюка Путину

Киев, 20 декабря. Украинский журналист Роман Цимбалюк в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина заявил, что якобы «граждане Донбасса превратились в рабов», и призвал к обмену задержанными.

Получив слово, Цимбалюк начал засыпать Путина стандартными заявлениями официальных киевских СМИ. Коллеги Цимбалюка не скрывали насмешки над украинским журналистом, поэтому Путину пришлось успокоить публику. Несмотря на намеренную провокацию Цимбалюка на пресс-конференции российского президента, Путин дал ясный и обстоятельный ответ. Лидер РФ подчеркнул, что исключительно киевский режим несет ответственность за падение уровня жизни в Донбассе.

Пользователи социальных сетей сошлись во мнении что «провокация» Цимбалюку не удалась. Ответ Путин оказался предметным, в отличии от вопроса журналиста. Соотечественники Цимбалюка признали, что журналист такими выступлениями лишь поднял рейтинг российского президента, дискредитировав и себя, и украинскую журналистику.

«Ну хоть тут не позорьте нашу страну», — Ivan Petrov.

«Спасибо, Рома, своими вопросами вы здорово подымаете рейтинг Путина и опускаете рейтинг Порошенко», — пишет Руслан Сахаров.

«Роман, Вы такими вопросами позорите страну, не представляйтесь украинским журналистом, пожалуйста. Устройтесь уже на российское ток-шоу, которые Вы так любите, и оставьте в покое нашу страну», — пишет Eugen Von Savoyen.

В рамках ежегодной большой пресс-конференции Путин в очередной раз подчеркнул, что именно Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР не признали нелегитимное киевское руководство и объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на подписанные минские соглашения и введенный режим перемирия, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.