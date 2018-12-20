Лукашевич рассказал, сколько журналистов были убиты на Украине за четыре года

Вена, 20 декабря Не менее 20 журналистов были убиты на Украине за последние четыре года. Об этом в четверг заявил официальный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Среди убитых были представители как украинских, так и иностранных СМИ. В частности, жизней лишились российские журналисты Антон Волошин, Игорь Корнелюк, Андрей Стенин, итальянский фотокор Андреа Рокелли, украинские репортеры Олесь Бузина, Павел Шеремет и многие другие. Лукашевич подчеркнул, что большинство этих убийств так и остались нераскрытыми.

«В этот день мы в очередной раз вспоминали, в том числе, и о тех российских и иностранных журналистах, которые погибли на Украине. За последние четыре года на Украине были убиты два десятка сотрудников различных СМИ», — отметил дипломат, выступая на заседании политсовета ОБСЕ.

Отметим, что с 2014 года Украина регулярно попадала в антирейтинги, касающиеся свободы слова. Она успела возглавить топ самых опасных для журналистов стран и попасть в пятерку стран, сильнее всего ограничивающих свободу в Интернете.