Сирия после ухода США: корреспондент ФАН узнал, как курды отреагировали на решение Трампа

Спецкорреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии удалось узнать, что курды думают об анонсированном Белым домом выводе американских войск из арабской республики. Об этом рассказал его источник в Рожаве. Фрагменты из беседы с ним — в нашем материале.

Ключевой момент в том, что многие члены Демократических сил Сирии (SDF) не считают это решение президента США Дональда Трампа ошибочным и ставящим их под удар. Они уверены, что, несмотря на вчерашние заявления американского лидера и Госдепа, Турция все равно не сможет выдвинуть свои силы в наступление против Отрядов народной самообороны (YPG), как бы турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не грозился.

По мнению собеседника нашего репортера, решение Соединенных Штатов только кажется предательством по отношению к курдам. В действительности американцы создали такую ситуацию, при которой Анкара все равно не сможет ступить на север САР. Она попросту не сделает этого до тех пор, пока Пентагон полностью не выведет свои войска из приграничных районов, где располагается множество объектов вооруженных сил США.

Между тем для полного выхода всех американских подразделений с территории Сирии потребуется от 60 до 100 дней, как сообщили в Белом доме. Это значит, что как минимум до марта 2019-го года турки точно не смогут начать свою операцию, подчеркивает источник. А после этого — возможно, что не смогут и вообще когда-либо еще.

Дело в том, что в начале весны в Турции как раз пройдут муниципальные выборы. Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана, уверен собеседник корреспондента ФАН, имеет не лучшие шансы на успех. Именно поэтому турецкий лидер так торопился провести маленькую победоносную войну на севере САР, но, кажется, успеть поправить свой имидж в глазах избирателей ему уже не суждено.

Между тем данные выборы могут оказать решающее значение на дальнейшую президентскую кампанию Эрдогана. Это означает, что он близок к тому, чтобы все потерять.

«Если посмотреть списки кандидатов, то можно убедиться, что Партия справедливости и развития уже начинает проигрывать на мартовских выборах. Наступление на Сирийский Курдистан по замыслу Анкары должно было поднять рейтинги ПСР. Но теперь оказать такое давление не удастся. Если же партия Эрдогана и правда проиграет в марте, то на президентских выборах у ПСР будет меньше голосов и меньше возможностей управлять самим ходом голосования. В конечном итоге это может привести к краху нынешнего лидера страны и смене правительства. Нельзя забывать, что в Турции избирательная система выстроена несколько иначе, и муниципалитеты там оказывают большое влияние на выборы президента», — заметил источник репортера ФАН.

Но зачем Соединенным Штатам выбивать почву из-под ног Эрдогана? Неужели лишь ради курдов? По мнению собеседника нашего корреспондента, у американцев, несомненно, есть и свои цели, одной из которых является выведение Анкары из астанинских соглашений.

Что же будет с Рожавой после ухода американцев — сказать пока сложно, признается источник. По его мнению, курдов постепенно подводят к диалогу с Дамаском. Он поделился с ФАН информацией о том, что в сирийской столице несколько дней назад состоялась встреча, на которую по инициативе российского Центра по примирению сторон были приглашены представители командования ВС Франции.

Неизвестно, что именно обсуждали стороны, но, как предполагает собеседник нашего репортера, представители РФ и правительства САР, возможно, пытались убедить Париж, который намерен сохранять военное присутствие в Рожаве, в необходимости выстраивания сотрудничества между курдами и центральными властями Сирии.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя версию событий нашего источника в Рожаве, смог согласиться лишь с тем, что американцам действительно было бы крайне выгодно выбить Турцию из «Астаны».

«Безусловно, США заинтересованы в разрыве Астанинского формата. Это большая проблема для них. Этот процесс объединяет три страны, обладающие реальным политическим весом и военной силой, которые, несмотря на некоторые противоречия, создали фундамент для построения новой мирной Сирии. Штаты оказались на обочине, они сделали бы практически все, чтобы ликвидировать этот союз, выстраивающий новое светлое будущее для САР. Для Вашингтона это неприемлемо. Однако вряд ли стоит уповать на то, что Анкара прекратит участие в этом формате. Несомненно, у Турции есть свои собственные интересы в регионе, но реализовывать их будет сложно без партнерских отношений и взаимодействия с РФ», — подчеркнул эксперт.

Однако в первую очередь стоит оговориться и осознать то, что, возможно, все обещания Трампа уйти на самом деле являются просто очередной уловкой и что рассуждать о последствиях вывода войск США из САР просто бессмысленно, добавил политолог.