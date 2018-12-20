Сирия, 20 декабря. Около 500 беженцев вернулись в Сирию из Ливана. «Ан-Нусра»*** задержала предполагаемых организаторов взрыва в городе Аль-Атариб в Алеппо. Курды открыли огонь по мирным жителям в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили проасадовские отряды в юго-восточную часть Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: задержала нескольких боевиков, подозреваемых в установке СВУ в городе Аль-Атариб на западе Алеппо.

Курды: обнаружили предполагаемый «джихад-мобиль» террористов ИГ1 в районе Хаджина на юго-востоке Дейр-эз-Зора; открыли огонь по мирным жителям в городе Ракка.

Провинция Дамаск

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что в Сирию прибыла новая группа сирийцев, пребывавших в лагерях для беженцев на территории Ливана. Около 500 человек вернулись в родные места благодаря скоординированным усилиям сирийских и ливанских властей. Напомним, множество мирных жителей были вынуждены эвакуироваться в соседние страны во время оккупации районов их проживания боевиками вооруженной оппозиции. Тем не менее с тех пор как юго-восток САР был полностью зачищен от исламистов, возвращается все большее количество сирийских граждан. Напомним, территория провинции Дамаск перешла под полный контроль Сирийской арабской армии (САА) еще в мае, тогда как Даръа и Эль-Кунейтра были освобождены в конце июля.

Провинция Алеппо

Несколькими часами ранее поступали сообщения о взрыве, прогремевшем в оккупированном силами «Хайят Тахрир Аш-Шам» городе Аль-Атариб к западу от Алеппо. Как известно, детонировал заминированный автомобиль боевиков «Джебхат Ан-Нусры»1. По информации военного источника в сети Twitter (Step_Agency), случившееся подвигло джихадистов приступить к новой серии рейдов, направленных на поиск так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1 и радикалов других вооруженных формирований, которые могут иметь отношение к организации взрыва. Сообщается, что в результате проведенных обысков боевикам удалось задержать нескольких террористов ИГИЛ1 в пригороде Аль-Атариба. Более подробные сведения пока уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что жители города Абу Кемаль на юго-востоке Дейр-эз-Зора вышли на улицы в рамках мирной демонстрации, осуждающей турецкую агрессию на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Напомним, населенный пункт находится под контролем правительственных подразделений. Как известно, власти Сирии также выступают против вмешательства Турции в сирийский конфликт. В свою очередь Анкара мотивирует необходимость готовящейся операции угрозой своей национальной безопасности со стороны радикальных курдских формирований — таких как Рабочая партия Курдистана (РПК) и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG).

Между тем в районе Хаджина членами «Демократических сил Сирии»**** (SDF) было обнаружено транспортное средство, которое террористы «Исламского государства» намеревались переоборудовать в «джихад-мобиль». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (warsmonitoring), капот автомобиля был открыт, вероятно, для закладки взрывных устройств, тогда как вместо номерного знака была прикреплена жестяная пластина с наименованием террористической группировки. Напомним, ранее курдские СМИ заявляли о захвате города, однако в его окрестностях все еще дислоцируются террористы.

Стало известно, что вслед за подразделениями Сирийской арабской армии (САА) на юго-восток провинции были направлены дополнительные отряды проасадовских сил. Так, согласно данным Twitter-канала (HosengHesen), порядка 80 бронемашин и около 400 бойцов иранского ополчения движутся по направлению к сирийско-иракской границе.

Провинция Ракка

Жители административного центра региона в очередной раз столкнулись с курдской агрессией. Согласно данным новостного портала Al Manar News, как минимум четыре человека получили ранения в результате обстрела радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF). При этом отмечается, что сирийцы пытались оказать сопротивление курдам, когда те намеревались снести их дом. Какую цель преследовали «демократические силы», пока неизвестно.

Напомним, в Ракке до сих пор сохраняется катастрофическая гуманитарная ситуация, хотя город перешел под контроль SDF больше года назад. Населенный пункт серьезно пострадал в результате авианалетов возглавляемой США международной коалиции, однако, несмотря на ранние заявления Вашингтона о готовности оказать помощь в восстановлении Ракки, она все еще находится в руинах. Напомним, не так давно в окрестностях города была обнаружена новая общая могила с телами мирных жителей, убитых ударами западного альянса.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)