Маски сорваны: попавший под санкции главред USA Really Малькевич объяснил, чем вызвал злобу властей США

Американский Минюст опубликовал список российских граждан и организаций, в отношении которых правительство США вводит пакет санкций. Среди фигурантов списка — 18 физических лиц, а также российские интернет-СМИ: Федеральное агентство новостей, «Экономика сегодня», «Невские новости» и USA Really.

Среди физических лиц, упомянутых в списке, — член Общественной палаты России, главный редактор англоязычного интернет-сайта USA Really Александр Малькевич. В комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей Малькевич объяснил, почему он стал в США персоной нон грата, и чем вызвал такую злобу американских властей.

Слово — главному редактору USA Really.

Александр Малькевич: Маски окончательно сорваны

Мне, конечно, безумно лестно быть единственным российским журналистом, который был задержан в Соединенных Штатах агентами ФБР, это уже официально признано и российским посольством, и в МИД России. А теперь я стал первым российским журналистом, который попал в санкционный список и против которого в США введены персональные санкции.

Но это — если смотреть на ситуацию юмористически. По сути же, мы видим страшное наступление властей США на свободу слова, когда маски окончательно сорваны.

Это произошло после того, как американцы поняли, что мы — я имею в виду весь коллектив USA Really — готовы работать по американскому закону, по их правилам. Тут мы их переиграли. Ведь как только мы зарегистрировались бы там в январе как иностранные агенты, у них бы сразу исчезли все поводы для придирок, для борьбы с нами. Получалось бы, что мы выполнили все их требования. Этого они допустить не могли.

Последние полгода, благодаря публикациям на нашем ресурсе в теснейшем сотрудничестве с ФАН, мы постоянно рассказывали правду о неприглядных сторонах жизни американского общества. Мы внимательно следили за американским «сериалом» под названием выборы, который, судя по всему, будет продолжаться до 2020 года, когда у них начнется новый электоральный цикл. Поднимая эту тему, мы выявили просто зашкаливающее количество нарушений и безобразий, которые происходят и в открытом американском политикуме, и в закулисье.

Власти США просто не могли нам позволить и дальше черпать эту информацию, поэтому и было принято такое решение. Понятно, что нахождение USA Really и лично меня в санкционном списке ограничивает возможности американцев с нами сотрудничать.

Но мы найдем корректные законные способы для борьбы, для противостояния, мы и дальше будем продолжать свою деятельность, свою работу. Мы будем честно рассказывать, что происходит в США. Когда ФБР и популярные СМИ задают нам вопрос: «Почему это вас так интересует?», я отвечаю:

«Потому что вы, ребята, считаете, что вы какая-то ведущая мировая демократия, что все должны брать с вас пример, учиться у вас, подражать вам. Значит, если вы позиционируете себя как всемирного наставника, ментора, то у вас не должно быть изъянов. А мы день за днем вам эти ваши изъяны показываем».

Это крайне раздражает американскую элиту и все подчиненные ей структуры. Поэтому относительно нас и было принято это неправовое решение, которое я, безусловно, буду оспаривать в легальном поле. Нет никаких обоснований, пояснений — ничего.

Все знают: я максимально открытый публичный человек, никому никогда не отказывал в комментариях, про меня все известно, вся моя журналистская деятельность на виду. Ко мне нет ни одного нарекания со стороны властей США, нет даже намека, что я нарушил какие-то американские законы. Меня преследуют исключительно за мою журналистскую деятельность.

Когда после допроса в ФБР я вернулся в ноябре в Россию и был на Первом канале, там ведущие сказали мне с юмором:

«Вы такие вещи рассказываете об американской жизни, что мы удивляемся, как вас раньше не закрыли».

За этим юмором скрывается правда. Американцы больше не могли допустить, чтобы то, что у них там происходит, распространялось журналистами USA Really и персонально мной, потому что я использую любую площадку, чтобы отстаивать то, во что я верю. А это в том числе незыблемость свободы слова в СМИ и в Интернете. За это я борюсь. На этом мы стоим и стоять будем.