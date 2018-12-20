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Экспертное управление Верховной рады отклонило закон о переименовании УПЦ

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Экспертное управление Верховной рады отклонило закон о переименовании УПЦ

Киев, 20 декабря. Принятый Верховной радой закон о переименовании религиозных организаций противоречит Конституции Украины. Об этом говорится в выводах экспертного управления Рады, решения которого носят рекомендательный характер.

В выводах экспертного управления Верховной рады отмечается, что принятый закон противоречит статье 35 Конституции, согласно которой каждый гражданин Украины имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Кроме того, документ о переименовании религиозных организаций противоречит закону Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Напомним, 20 декабря украинский парламент принял закон, который обязывает каноническую Украинскую православную церковь изменить свое название, а также указывать в названии принадлежность к Русской православной церкви.

Автор: Артем Никулин
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