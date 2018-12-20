Модель, которую обнимал Аршавин, прокомментировала скандальное видео экс-футболиста

Санкт-Петербург, 20 декабря. Модель и бизнес-леди Ольга Семенова, в начале этого года оказавшаяся в центре конфликта с женой Андрея Аршавина – Алисой – прокомментировала Федеральному агентству новостей новое скандальное видео с бывшим футболистом «Зенита», который на днях возглавил детский проект петербургского клуба «Сириус» в «Зените».



«Видео видела, еще бы! Меня не удивило. Я видела, что творит Аршавин вживую, поэтому нисколько. Для него нормально приставать к девушке, говорить, что она ему должна дать. Для него это нормально. А тут вдруг не хватило денег за коня заплатить. Потому что с «Кайрата» выгнали, в Монголию не взяли (смеется). Сильно удивилась, когда его назначили работать с детьми. Человек, который ведет аморальный образ жизни, не может работать с детьми», — заявила девушка.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором Аршавин в компании девушек катается на лошадях по Петербургу. По сообщениям СМИ, до этого он проводил время в стриптиз-клубе.