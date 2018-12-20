Плакат с «провокацией» и «море любви»: что осталось за кулисами пресс-конференции Путина

Очередная, 14-я по счету большая итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла 20 декабря. Путин общался с прессой в Центре международной торговли на Красноармейской набережной.

На мероприятие были аккредитованы 1702 российских и иностранных журналиста, а миллионы граждан России и зрителей по всему миру следили за тем, как президент отвечал на вопросы представителей медиасообщества.

О том, что осталось за рамками прямой трансляции пресс-конференции — в материале Федерального агентства новостей.

Безупречная организация

Для каждого журналиста большая пресс-конференция президента начинается на станции «Международная». Именно отсюда следуют шаттлы до Центра международной торговли. Пять минут — и мы на месте.

Меры безопасности — беспрецедентные. Сотрудники Федеральной службы охраны сканируют индивидуальные бейджи и сверяют их с данными паспорта. На входе в здание ЦМТ доскональный досмотр — однако это не занимает много времени: служба безопасности действует максимально оперативно и профессионально.

В целом организована пресс-конференция президента на очень высоком уровне. Несмотря на то, что начало самой пресс-конференции запланировано на полдень, дверь ЦМТ открыта для представителей прессы с 8 утра.

Журналисты, которые не успели позавтракать дома, могут выпить кофе в фуршетной зоне. Здесь можно подкрепиться аппетитными бутербродами и вкусными творожными пирогами.

Услышать друг друга

Постепенно журналисты выстраиваются в большую очередь в пресс-зал. К 10 утра здесь уже полно народу. Почти каждый держит в руках плакаты с темами своих вопросов. Тут же идут прямые включения — нельзя сделать и шага, чтобы не попасть в объектив телекамеры. Журналисты рассказывают друг другу о том, с какими вопросами они приехали сегодня к президенту.

Для многих областных и районных СМИ пресс-конференция с Владимиром Путиным — единственная возможность поднять проблемы своего региона перед всей страной.

Журналистка канала «Евразия» пришла на пресс-конференцию в хоккейном шлеме.

«Я хочу спросить президента — почему для хоккея с мячом ничего не делается на федеральном уровне», — поясняет девушка.

По ее словам, в ее родном Первоуральске любят и ценят этот вид спорта.

Особенно много вопросов региональных традиционно касается экологии, ЖКХ и социальной сферы.

Провокация для Путина

Уже в 11.20 большинство журналистов прошли в зал пресс-конференции. Люди с фотоаппаратами выстроились сзади, нацелившись на кресло президента. Журналисты знакомятся со своими соседями и обсуждают предстоящее действо. Какой будет предстоящая пресс-конференция?

На сцене появляется Дмитрий Песков. Через пару минут приходит и сам президент. Аплодисменты, щелчки затворов фотокамер.

После короткой вступительной речи на Путина сыпется град вопросов. Глава государства четко и уверенно отвечает на них. Три с половиной часа пролетают на одном дыхании.

После окончания пресс-конференции своими впечатлениями со мной делится Хустем с телеканала «Грозный», ему удалось задать вопрос президенту. На юношу не обращали внимания вплоть до последних минут мероприятия.

«Шеф-редактор мне все время писал: «Где ты, почему тебя не видно?», — рассказывает Хустем.

По словам журналиста, вопрос ему удалось задать за счет «провокации для Путина» — надписи «Россияне в опасности» на плакате.

«Я сыграл на этом, и Дмитрий Песков обратил внимание. Честно говоря, я сам удивился этому, я был готов к тому, что у меня не получится задать вопрос», — говорит Хустем.

Вопросы, которые не прозвучали

Корреспондент чеченского СМИ обратил внимание пресс-секретаря президента на журналистов из издания Prensa Latina. Впрочем, это им не помогло.

«Я не знаю, почему нам не удалось задать вопрос, но я очень благодарен своему коллеге, — рассказывает журналист Prensa Latina Ханселл Оро. — Это настоящая журналистская солидарность. Несмотря на то, что мы говорим на разных языках, мы все — журналисты».

Кубинский журналист хотел спросить российского лидера о взаимоотношениях между Россией и странами Латинской Америки.

«Вы знаете о том, что между государствами Латинской Америки и Россией — хорошие отношения. Вы знаете и о действиях США против наших стран. Для меня это очень важный вопрос, ведь Россия, российский президент хотят баланса и гармонии во всем мире», — рассказывает журналист.

Несмотря на то, что журналист издания «Медиамост Болгария» Борис Анзов пришел на пресс-конференцию Путина в национальном костюме, вопрос ему задать также не удалось.