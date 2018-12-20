«День Нептуна»: Порошенко похвастался новейшими противокорабельными ракетами

Киев, 20 декабря. Президент Украины Петр Порошенко похвастался испытаниями новейшей украинской противокорабельной ракеты «Нептун».

«По моему поручению были успешно проведены испытания отечественной противокорабельной крылатой ракеты «Нептун». Могу уже сейчас сказать, что цель была поражена на расстоянии 280 км», — заявил Порошенко, выступая перед военными в Донецкой области.

Глава государства пояснил, что производством этих «убийц кораблей» займется конструкторское бюро «Луч». Предполагается, что до конца декабря предприятие сформирует производственную площадку, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

Комментируя этот «День Нептуна», министр экономического развития и торговли Степан Кубив добавил, что параллельно украинский военно-промышленный комплекс создаст дополнительные мощности для производства танковой техники и средств радиолокации.

В четверг Порошенко заявлял, что украинская армия усилила свои позиции и набрала достаточно сил, чтобы отразить любую атаку возможного агрессора.

Ранее представители Донецкой народной республики рассказали о готовящемся наступлении ВСУ в Донбассе. Разведка ДНР зафиксировала переброску к линии разграничения украинских танков и военных самолетов. Кроме того, есть информация о том, что наступление украинских войск будет прикрываться украинскими кораблями с моря. В Донецке полагают, что если украинские военные и решатся на атаку, то для провокации России, а не для захвата территорий.

Ситуация на Украине в очередной раз обострилась после того, как российские пограничники задержали три украинских военных корабля, вторгшихся в территориальные воды РФ в Керченском проливе. Как сообщает «Ридус», Украина готовит новые проходы военных судов через пролив.