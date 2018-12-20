Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании пяти осужденных россиян. Документ опубликован на портале правовой информации.

От дальнейшего наказания в виде лишения свободы указом президента РФ освобождены Виктор Свободин, Александр Артюх, Олег Тараненко, Борис Небреев. Татьяна Стокласко также освобождена от наказания в виде лишения свободы, кроме того, снята ее судимость. Как сказано в документе, такое решение было принято исходя из принципов гуманности. Указ вступает в силу через десять дней после его публикации.

Отметим, что российский каскадер Александр Артюх был осужден на 11 лет по обвинению в убийстве. Однако в ходе дела были выявлены обстоятельства, которые ставят под сомнение виновность Артюха. Борис Небреев осужден в связи с авиакатастрофой в Крыму в 2015 году, в результате которой погибли четыре человека.