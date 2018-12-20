Стало известно, когда возобновят судоходство по Керченскому проливу

Москва, 20 декабря. Судоходство в Керченском проливе будет полностью восстановлено 20 декабря около 20.00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта​​​ (Росморречфлот).

«Судоходство на Таманском судоходном пути восстановлено, судоходство по Керчь-Еникальскому каналу будет возобновлено около 20.00 двадцатого декабря», — говорится в сообщении.

Напомним, 18 декабря судоходство в Керченском проливе было прекращено в связи с неблагоприятными погодным условиям. С 18 по 20 декабря в акватории Керченского пролива наблюдалась ветреная погода и сильное волнение, передает РИА Новости.