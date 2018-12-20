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Россия

Верховный суд РФ предложил ввести понятие «уголовного проступка»

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Верховный суд РФ предложил ввести понятие «уголовного проступка»

Москва, 20 декабря. Верховный суд России в четверг внес на рассмотрение Госдумы законопроект о введении в уголовный кодекс понятия «уголовный проступок».

Речь идет о новой категории преступлений, которая является промежуточным звеном между нарушениями Административного и Уголовного кодекса.

«Преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказания в виде лишения свободы, признается уголовным проступком», — говорится в тексте законопроекта, текст которого уже опубликован электронной базе данных Госдумы.

Как полагают инициаторы поправок, введение понятия «уголовного проступка» будет способствовать гуманизации уголовного законодательства страны, пишет «Царьград».  

Отметим, что в Уголовном кодексе России перечислено более 80 состав преступлений, не предполагающих тюремный срок.

Автор: Антон Соколов
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