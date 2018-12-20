Беглов: При строительстве музея блокады Ленинграда должно быть учтено мнение каждого петербуржца

Завершилась процедура рассмотрения заявок на конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда», который предполагается разместить на участке на излучине реки Невы на Смольной набережной (участок 7).

Как стало известно, врио губернатора Петербурга Александр Беглов получил жалобу от одного из горожан, — заявитель считает, что в ходе конкурсных процедур были допущены нарушения. Аналогичная жалоба была направлена в адрес антимонопольного комитета. По слухам, врио главы Петербурга устроил разнос своим подчиненным. В случае, если ФАС подтвердит нарушения, могут последовать и кадровые решения.

Независимый аналитик Алексей Филиппов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что стоимость контракта составляет почти 350 миллионов рублей.

«Как правило, стоимость проектно-изыскательных работ составляет порядка 5-8% от общей стоимости объекта, в зависимости от сложности самого проекта. То есть музей обойдется городу в 9 миллиардов рублей. Это огромная сумма для бюджета Петербурга, учитывая, что бюджет дефицитный», — констатировал аналитик.

Общественники и деятели культуры, кроме того, неоднократно заявляли городским властям, что Смольная набережная не подходит для строительства объекта культуры. Данную территорию общественники считают тупиковой — недоступной посредством общественного транспорта и бесперспективной с точки зрения общественного и культурного развития города. Александр Беглов в свою очередь напомнил, что на месте, выбранном для строительства музея, было изначально запланировано построить въезд в Орловский тоннель.

Филиппов отметил — общественники предлагали несколько площадок для размещения музея. Но разместить его именно на Смольной набережной решил бывший губернатор Георгий Полтавченко.

Действующий же глава города уверен — мнение каждого жителя Северной столицы должно быть услышано.

«Мы собираемся построить не какой-то очередной музей, а знаковый и чрезвычайно важный для города музейный центр. Уверен, когда речь идет о таком важном с точки зрения исторической памяти и культурного кода нашего города объекте, мы просто обязаны услышать каждого петербуржца», — подчеркнул Александр Беглов.

Стоит вспомнить, что многие общественные деятели, включая представителей ветеранских организаций, высказывались за создание музея на базе Пискаревского мемориала (проспект Непокоренных, 72), который является самым мощным культурно-историческим объектом, связанным с историей обороны и блокады Ленинграда. Строительство музея именно на этой площадке было бы самым логичным решением, утверждают общественники.