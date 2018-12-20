Сестры Хачатурян впервые встретят Новый год порознь

Москва, 20 декабря. Сестры Хачатурян, подозреваемые в убийстве своего отца, впервые встретят Новый год порознь. Несмотря на то, что девушки находятся не в СИЗО, им запрещено находиться вместе.

В конце ноября им назначили новую для российской судебной системы меру пресечения — запрет определенных действий. После этого их расселили по разным адресам. Так, Крестина живет со своей тетей, Ангелина – с бабушкой, а самая младшая из сестер вместе с матерью в Москве.

По словам адвоката Ангелины Хачатурян Алексея Паршина, девушки обязаны находиться дома с 21.00 до 7.00, их перемещения контролируют специальные браслеты. Все остальное время они могут перемещаться без ограничений.

В беседе с журналистами KP.RU мать девушек Аурелия Дундук заявила, что самая активная из девушек решила доучиваться в школе. Ее записали в класс в том городе, где она живет. Она подчеркнула, что младшая из сестер решила продолжать обучения дома, сейчас она готовится к ЕГЭ.

По словам адвоката Алексея Липцера, вероятно, дело сестер Хачатурян будет передано в суд не раньше февраля — марта 2019 года.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», сестер Хачатурян задержали в августе 2018 года по подозрению в убийстве своего 57-летнего отца. Девушки рассказали, что он длительное время издевался над ними, избивал их, а также насиловал. Младшая из сестер признана невменяемой. Девушек обвиняют в убийстве по предварительному сговору.