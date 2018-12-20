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Россия

Новый патрульный корабль вошел в состав Черноморского флота

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Новый патрульный корабль вошел в состав Черноморского флота

Новороссийск, 20 декабря. Патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» и спасательный буксир «Капитан Гурьев» вошли в состав Черноморского флота ВМФ России. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Корабли прибыли на военно-морскую базу ЧФ в Новороссийске. «Василий Быков» был построен на «Зеленодольском заводе имени А.М. Горького». Он является головным кораблем проекта 22160. В октябре головной корабль успешно прошел государственные испытания.

«После включения в состав ЧФ экипажи начнут отработку урса курсовых и специальных задач, после сдачи которых, приступят к выполнению плановых мероприятий боевой подготовки», — говорится в сообщении.

«Василий Быков» предназначен для охраны территориальных вод, а также эскортных и антипиратских миссий.

 

Автор: Артем Никулин
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