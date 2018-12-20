«Линия обороны укреплена максимально»: Порошенко заявил о готовности Украины «дать отпор» России

Киев, 20 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что якобы военное положение позволило максимально укрепить линию обороны Украины. По словам президента Украины, ВСУ готовы «дать отпор» России.

«Вследствие тех действий, которые были применены, наша линия обороны укреплена максимально, а украинские воины готовы в любой момент дать адекватный отпор», — приводит слова Порошенко пресс-служба президента Украины.

Порошенко заявил, что якобы военное положение в десяти регионах страны является не только средством защиты, но и способом, «благодаря которому Россия заплатит еще более высокую цену в случае нападения».

Также украинский президент сообщил, что в рамках военного положения было проведено боевое слаживание бригад. На данный момент осуществляется переброска десантно-штурмовых войск для усиления побережья Азовского и Черного морей.

Напомним, Порошенко ввел военное положение в десяти регионах Украины под предлогом провокации ВМСУ в Керченском проливе. Президент Украины хотел ввести режим на 60 дней, однако Рада заблокировала решение Порошенко и ввела военное положение на 30 дней. Режим может стать препятствием для проведения выборов президента Украины, которые назначены на март 2019 года.

У Порошенко нет шансов сохранить за собой пост президента страны, поэтому он пытается всеми силами отсрочить выборы. Согласно данным опроса, лидирующие позиции в президентской гонке занимает бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Второе место достается Владимиру Зеленскому. Порошенко занимает третье место, почти вдвое уступая Тимошенко.

Три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе, сообщает «Газета.ru». Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой остановить украинские суда.