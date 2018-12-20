Путин назвал ключевые задачи органов безопасности

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин назвал борьбу с терроризмом и внедрение технических средств ключевыми задачами России. Об этом глава государства заявил на приеме в честь Дня сотрудников органов безопасности.

«Отечественные спецслужбы, и так было всегда, это важнейшая опора нашего государства, вы выполняете множество серьезнейших задач, и ключевая из них — это борьба с международным терроризмом», — заявил глава государства.

Путин отметил, что за последние годы число террористических преступлений заметно сократилось. Глава государства назвал задачей спецслужб сохранить эту тенденцию, держать ситуацию под жестким контролем и предотвращать террористические преступления.

Кроме того, президент РФ призвал совершенствовать взаимодействие ФСБ с другими спецслужбами и внедрять новые технические средства борьбы с терроризмом, учитывая его глобальный и трансграничный характер.

