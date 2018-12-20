Путин заявил о необходимости оградить молодежь от экстремизма

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин призвал органы безопасности оградить молодежь от экстремизма, а также не допускать религиозной вражды и провокаций. Об этом глава государства заявил в ходе торжественного вечера, посвященного Дню сотрудников органов безопасности.

Президент отметил, что органы безопасности должны усилить противодействие экстремизму, а также безотлагательно реагировать на провокации националистов и попытки разжечь религиозную вражду.

«Крайне важно оградить от преступного влияния экстремистов молодых людей», — добавил Путин.

Президент также добавил, что органам безопасности необходимо закрыть доступ к секретной информации военно-политического и экономического характера.