Путин рассказал, как нужно бороться с коррупцией
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Москва, 20 декабря. Борьба с коррупцией должна быть решительной и результативной. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на приеме в честь дня органов безопасности.
Российский лидер подчеркнул, что вопросам борьбы с коррупцией необходимо уделять постоянное внимание.
«Действовать здесь в полном соответствии с законом, решительно и результативно», — заявил Путин.
Он выразил уверенность, что технические, аналитические и оперативные возможности позволят сотрудникам спецслужб успешно справляться с этим задачами.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что с 2011 года ущерб от коррупции в России составил 123 миллиарда рублей, в суд были направлены более 71 тысячи уголовных дел.