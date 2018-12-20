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Путин рассказал, как нужно бороться с коррупцией

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Путин рассказал, как нужно бороться с коррупцией

Москва, 20 декабря. Борьба с коррупцией должна быть решительной и результативной. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на приеме в честь дня органов безопасности.

Российский лидер подчеркнул, что вопросам борьбы с коррупцией необходимо уделять постоянное внимание.

«Действовать здесь в полном соответствии с законом, решительно и результативно», — заявил Путин.

Он выразил уверенность, что технические, аналитические и оперативные возможности позволят сотрудникам спецслужб успешно справляться с этим задачами.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что с 2011 года ущерб от коррупции в России составил 123 миллиарда рублей, в суд были направлены более 71 тысячи уголовных дел.

Автор: Денис Коробейников
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