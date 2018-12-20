УПЦ МП попросила Порошенко заблокировать закон о своем переименовании

Киев, 20 декабря. Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой заблокировать закон о своем переименовании.

Представители УПЦ МП утверждают, что данный закон нарушает конституционное право на свободу вероисповедания и дискриминирует миллионы граждан по религиозному признаку.

«Украина является светским государством. А принуждение Украинской православной церкви к изменению своего наименования является ничем иным, как вмешательством в ее деятельность, которая может привести к непредсказуемым последствиям в обществе», — говорится в официальном сообщении.

В УПЦ также напомнили, что Украинская православная церковь является церковью украинского народа. Она была основана в соответствии с православными традициями и зарегистрирована, как требует украинское законодательство.

Ранее Верховная рада приняла закон, который обязывает УПЦ МП указать в своем названии свою принадлежность к Русской православной церкви. Против данной инициативы уже выступили украинские верующие. Как сообщает «Царьград», они устроили народное стояние возле стен Рады.

В четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции, заявил, что официальная Украинская православная церковь Московского патриархата, несмотря на свое название, полностью независима от РПЦ. С церковью-матерью ее связывают лишь духовные узы. В то же время создаваемая сегодня украинскими властями раскольническая структура «объединенная украинская церковь» будет полностью подчинена Константинополю.